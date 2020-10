Faturamento do setor de máquinas cresce 9,8% em setembro, diz Abimaq

28/10/2020 | 15:01



O faturamento líquido total do setor de máquinas e equipamentos cresceu 9,8% em setembro comparativamente a agosto, segundo informou nesta quarta-feira, 28, a Associação Brasileira da Indústria de Máquinas e Equipamentos (Abimaq). O faturamento líquido total engloba as receitas obtidas com as vendas no mercado interno e no exterior já descontadas as despesas correntes do setor.

No confronto de setembro com idêntico mês no ano passado, o faturamento líquido total do setor avançou 13,3%. No acumulado do ano, período que compreende os meses de janeiro a setembro, o faturamento líquido do setor de máquinas e equipamentos recuou 1,3%.

O faturamento líquido interno do setor, que são as receitas obtidas no mercado interno descontado as despesas correntes do setor de máquinas e equipamentos, cresceu 8,4% em setembro ante agosto. Na comparação com setembro do ano passado, o faturamento líquido interno do setor cresceu 22,2%. No acumulado do ano até setembro houve de 3,5%.

O consumo aparente de máquinas e equipamentos também cresceu em setembro à razão de 5,1% na comparação com agosto. O consumo aparente de um bem é o total da sua produção adicionada das importações e subtraída das exportações.

Na comparação de setembro deste ano com o mesmo mês do ano passado, o consumo aparente de máquinas e equipamentos cresceu 13,8% e no acumulado do ano até setembro cresceu 7,4%.

Saldo comercial

O saldo comercial da indústria de máquinas e equipamentos brasileira encerrou o mês de setembro registrando um déficit 11,7% maior que em agosto, segundo apurou a Abimaq. No mês passado, o déficit comercial do setor - exportações menos importações - somou US$ 662,65 milhões.

Na comparação com setembro do ano passado, o déficit comercial do setor de máquinas e equipamentos cresceu 0,5% e no acumulado do ano, 23,2%. Em valores, o saldo comercial do setor é negativo em US$ 6,051 bilhões.

O déficit comercial da indústria de máquinas e equipamentos em setembro decorre de um total de US$ 1,110 bilhão em importações e exportações de US$ 648,11 milhões. Sobre agosto, as exportações de setembro cresceram 17,3%. Recuaram 23,7% em relação com setembro do ano passado e caíram 27,7% no acumulado do ano até setembro.

Já as importações cresceram 3,2% na comparação com agosto, recuaram 15,2% no confronto de setembro com o mesmo mês passado e caiu 7,4% no acumulado do ano até setembro.

Emprego

O quadro de empregados na indústria de máquinas e equipamentos ao final de setembro registrava 314,809 trabalhadores. Esse número é 2% superior ao registrado em agosto e 2,3% acima do quadro de funcionários empregados pelo setor no mesmo mês do ano passado.

No acumulado do ano, o nível de empregados na indústria de máquinas e equipamentos acumula ligeiro crescimento de 0,5%, indicando que todos os empregos destruídos pelo momento mais agudo da pandemia já foi recuperado.