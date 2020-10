Cláudio Castro: Já solicitei reforço na fiscalização de outros hospitais do Rio

28/10/2020 | 14:53



O governador em exercício do Rio de Janeiro, Cláudio Castro (PSC), afirmou nesta quarta-feira, 28, que solicitou o reforço na avaliação das condições de outros hospitais do Estado, após um incêndio ter atingido ontem o Hospital Federal de Bonsucesso, na zona norte do Rio. O incêndio causou a morte de três pessoas e a transferência de mais de 160 pacientes.

"Já solicitei ao Corpo de Bombeiros, à Defesa Civil e à Secretaria de Saúde um reforço na fiscalização de outros hospitais para que não aconteça (isso de novo) e gente possa minimizar o risco de acontecer casos como esse de ontem", declarou.

O hospital atingido é vinculado ao Ministério da Saúde. Castro disse ter conversado ontem com o ministro da pasta, Eduardo Pazuello, para oferecer a ajuda do governo do Rio de Janeiro. "Coloquei o Estado à disposição para ajudar as pessoas que foram retiradas de lá", disse.

Vacina

Castro esteve no Palácio do Planalto nesta quarta-feira em reunião com o presidente Jair Bolsonaro. Uma vacina contra a covid-19 foi debatida no encontro. O governador reforçou que o Rio aguarda o aval da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) para um imunizante e que o Estado já se adianta para a compra de insumos.

O governador repetiu que deseja realizar todas as compras por meio de licitação para evitar compras emergenciais com valores superfaturados. Ele destacou ainda que pediu a Secretária de Saúde do Estado para tratar a questão da vacina de forma "extremamente técnica".