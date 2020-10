BMW mostra versão exclusiva do M4 Competition Coupé

Da Redação, com assessoria

Do Garagem360



28/10/2020 | 13:48



A BMW divulgou imagens e detalhes de uma nova versão exclusiva do M4 Competition Coupé. Criada em colaboração com a marca de lifestyle de Nova York (Estados Unidos), Kith, a edição especial do esportivo é limitada apenas a 150 unidades globais.

A linha especial do modelo M4 tem como destaque itens exclusivos de design interior e exterior. Os detalhes são inspirados no cenário da moda jovem e influente e replicam a parceria entre a fabricante e o artista contemporâneo FUTURA 2000. A marca de vestuários também oferecerá uma coleção de 96 peças de roupas e acessórios com design exclusivo em todas as suas lojas (físicas e online).

Outro item exclusivo da série especial é a pintura no tom Vermelho Cinnabar, originalmente usada no modelo E30 M3. Esta cor não está mais disponível para a linha regular da fabricante alemã.

O emblema da competição M4 na tampa do porta-malas foi substituído por um logotipo Kith em preto com as convencionais listras BMW M. O símbolo também aparece em forma iluminada abaixo dos apoios de cabeça nos assentos M Carbon, além das letras Kith gravadas no couro preto dos encostos de cabeça e do console central. Além disso, a marcaa da edição especial também adorna com estilo o capô, a tampa do bagageiro e o volante do esportivo.