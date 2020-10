Porsche lança 718 Cayman GT4 e 718 Spyder no Brasil

Da Redação, com assessoria

28/10/2020



As versões mais puramente esportivas dos modelos de dois lugares da Porsche começam a chegar ao Brasil. O cupê 718 Cayman GT4 e o roadster 718 Spyder poderão ser encomendados em todos os concessionários da marca e a partir desta segunda-feira (26), com entrega das primeiras unidades prevista para o início de 2021. Os preços iniciam-se partir de R$ 555 mil para o 718 Cayman GT4 e R$ 549 mil para o 718 Spyder.

718 Cayman GT4 e 718 Spyder

Ambos são equipados com o motor 4,0l boxer aspirado de seis cilindros de 420 cv de potência. Há duas opções de câmbio: PDK de sete marchas (com modo PDK Sport) ou manual de seis marchas. Esse conjunto mecânico permite aceleração de 0 a 100 km/h em 4,4 s para ambos os modelos, com velocidades máximas de 301 km/h (718 Spyder) e 304 km/h (Cayman GT4).

Tanto o 718 Cayman GT4 quanto o 718 Spyder – que, embora seja derivado do Boxster, esse nome não é usado nesta versão) possuem PASM (sistema de gerenciamento ativo da suspensão) com suspensão rebaixada em 30 milímetros, PSM (gerenciamento de estabilidade) otimizado e PTV (vetoreamento de torque). O PCCB (discos de freio de composto de cerâmica) é opcional.

Para o GT4, existe a opção do pacote Clubsport com santantônio traseiro de aço, extintor de incêndio manual e cintos de segurança de seis pontos para o piloto. No 718 Spyder, a capota de lona tem acionamento manual. Com isso, elimina-se o peso do sistema elétrico presente nos 718 Boxster.

As versões de topo da linha 718 apresentam como novidade o material Race-Tex de alta qualidade, substituto do tecido Alcantara. Baseado nas capas usadas nos bancos de corrida, esse material tem uma estrutura altamente respirável e proporciona mais apoio nas curvas. Outra novidade é a pintura especial Python Green, que vai fazer parte da paleta de cores dos dois modelos, bem como as rodas de 20 polegadas em Aurum.