Gretchen se revolta com rumores sobre divórcio: 'parem de gorar meu casamento'

28/10/2020 | 13:30



A cantora Gretchen, de 61 anos, fez um desabafo nas redes sociais nesta terça-feira, 27, sobre rumores envolvendo sua vida amorosa. Ela se revoltou com aos diversos comentários especulando sobre o fim do seu casamento com o músico Esdras de Souza, que ocorreu em setembro.

Os boatos começaram depois que a cantora, que está no seu 18º casamento, fez um post de bom dia com uma frase sobre divórcio, afirmando que "a verdadeira tragédia é morrer lentamente em um relacionamento infeliz".

Em uma sequência de stories, a artista pediu que os seguidores parem de "gorar" sua relação. "Por que que existe gente tão idiota, tão maldosa e sarcástica, que quando você faz um post elas sempre vão falar merda na sua rede social? Eu não vou poupar ninguém. Eu acabei de fazer um post sobre separação e vem uns idiotas perguntar pra mim se eu tô me separando. Ah, me poupem, vão fazer alguma coisa da vida, sabe?", disse.

"Vocês têm, sabe o quê? Que pegar um bom tanque de roupa suja pra lavar, uma boa pia cheia de louça para botar em dia. Vocês estão é com falta de coisa pra fazer. Do que vir aqui na minha rede social ficar gorando o meu casamento, que está ótimo graças a Deus e para infelicidade de vocês que não querem me ver feliz".

Por fim, Gretchen ainda defendeu que celebridades respondam às críticas negativas, lembrando o caso da atriz Paolla Oliveira, que respondeu um comentário de um seguidor que criticou um suposto preenchimento em sua boca.

"Depois ficam reclamando dos artistas quando eles metem a boca nas pessoas. Tem que meter, tem que meter a boca em gente burra que não tem o que fazer, sabe? Olha, a Paolla Oliveira acabou também de detonar outro seguidor que foi falar da boca dela (...) Estou ótima com o meu boy, olha só a minha pele, vocês acham que isso é o que, gente? Felicidade, bem amada, bem casada", completou.