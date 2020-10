Festival Tudum, da Netflix, anuncia participações de Anitta, Noah Centineo e atores de Julie and the Phantoms

28/10/2020 | 13:10



Uau! Noah Centineo, de Para Todos os Garotos que Já Amei, está confirmado no Tudum, festival da Netflix! O astro irá participar pela segunda vez, já que no começo de 2020, ele veio ao Brasil junto com a sua colega de elenco, Lana Condor. Além disso, o serviço de streaming ainda anunciou que Anitta, Pabllo Vittar, Gloria Groove e os atores Madison Reyes e Charlie Gillepsie, de Julie and the Phantoms, também vão participar!

O festival, que terá a apresentação de Maisa Silva, acontece entre os dia 3 e 5 de novembro e contará com bate-papos, shows e encontros virtuais. Tudo será transmitido, a partir das 19h, no YouTube e no Tik Tok da Netflix Brasil ou pelo site.

Uma das novidades desta edição é o ChatRolê: a qualquer momento, o fã que estiver assistindo ao evento em casa, pode participar de um encontro virtual e ficar cara a cara com alguns de seus ídolos! Toda a dinâmica, segundo diz o comunicado enviado à imprensa, será explicada ao vivo.

Altas emoções, hein!