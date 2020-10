Foreo: produtos terão descontos de até 40% durante todo o mês de novembro

Da Redação, com assessoria

Do 33Giga



28/10/2020 | 12:48



Para comemorar a principal data de descontos do mundo – a Black Friday –, a Foreo preparou a Foreo Friday, uma temporada de promoções. Na prática, durante todo o mês de novembro, a empresa sueca vai oferecer descontos em gadgets selecionados. Os produtos de beleza estarão com preço reduzido entre 30% e 43%. Os itens poderão ser encontrados no e-commerce da marca e nos principais varejistas do Brasil, como Sephora, Época Cosméticos, Beleza Na Web, Renner e The Beauty Box. A seguir, confira os aparelhos que estão disponíveis, bem como suas promoções.

LUNA Mini 2 – de R$ 699 por R$ 399 (43%)

Escova de limpeza facial com tecnologia T-Sonic, pulsações sônicas que eliminam as impurezas da pele. É possível escolher entre oito potências, basta apertar o botão de mais ou menos até encontrar o nível preferido. Uma única carga dá direito a 300 usos. O LUNA Mini 2 tem dois anos de garantia e pode ser comprado em seis cores (o tom não muda de acordo com o tipo de pele).

LUNA 2 – de R$ 999 por R$ 699 (30%)

Um dos best sellers da marca, LUNA 2 oferece duas funções: limpeza e massageadora. A tecnologia de pulsação sônica promete remover 99,5% das impurezas da pele. Vale ressaltar que o produto está disponível em quatro versões diferentes: pele mista (azul), pele sensível (lavanda), pele normal (rosa) e pele oleosa (verde).

LUNA Fofo – de R$ 549 por até R$ 360 (máximo de 34%)

Massageador de limpeza facial com inteligência artificial, que analisa a pele e oferece uma sugestão de rotina de limpeza personalizada para cada usuário. Os dois sensores localizados no verso do aparelho analisam os níveis de hidratação do rosto e enviam os resultados diretamente para o aplicativo Foreo For You, que cria a rotina de skincare com duração de um minuto, além de fornece informações, como a verdadeira idade da sua pele.

UFO e UFO Mini – desconto máximo de 38% e 30%, respectivamente

Os aplicadores de máscaras faciais inteligente da Foreo também entram na temporada de descontos. O UFO, que sai por R$ 1.299, poderá ser encontrado por R$ 798,89. O UFO Mini, por sua vez, está R$ 659 por R$ 459. O tratamento leva 90 segundos e é compatível com todos os tipos de pele.