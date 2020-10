Comissão Europeia prevê casos de covid-19 aumentando nas próximas 2 a 3 semanas

28/10/2020 | 12:39



A presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, afirmou nesta quarta-feira, 28, que a expectativa é de que o número de casos de coronavírus na Europa continue crescendo nas "próximas duas a três semanas". "Esta é a segunda onda. O Centro Europeu de Controle e Prevenção de Doenças (ECDC, na sigla em inglês) classificou a situação epidemiológica em 23 Estados membros como 'extremamente preocupante'", disse, durante coletiva de imprensa.

Segundo Von der Leyen, o uso de leitos de UTI na região ainda está na média, mas deve aumentar à medida que o inverno se aproxima. "Em comparação com a primavera, quase nenhum Estado membro está sendo poupado desta vez. E os países da Europa Central e Oriental também são fortemente afetados", explicou.

A presidente do órgão executivo da UE comentou também que, amanhã, durante reunião com líderes do bloco, vai pedir que os governos trabalhem em colaboração para ampliar o compartilhamento de dados e a capacidade de testagem. "Estamos agora mobilizando 100 milhões de euros do instrumento de apoio de emergência para a aquisição de testes rápidos que iremos distribuir aos Estados. E lançamos uma licitação conjunta para disponibilizar mais", informou.

Ursula exortou ainda para que as autoridades nacionais facilitem viagens e estejam preparadas para o recebimento de vacinas contra a doença, assim que elas estiverem disponíveis. "O coronavírus está testando todos nós. Mas, trabalhando juntos, coordenando nossas ações e assumindo responsabilidades em todos os níveis, podemos obter o controle sobre isso, proteger a saúde de todos e, gradualmente, retornar nossa sociedade e economia ao normal", concluiu.