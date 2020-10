Reynaldo Gianecchini abandona visual grisalho que havia assumido na quarentena

28/10/2020 | 12:31



Depois de alguns meses em isolamento social em decorrência da pandemia do novo coronavírus, Reynaldo Gianecchini decidiu deixar os cabelos brancos crescerem e assumiu um look grisalho. O novo visual chamou atenção dos fãs nas redes sociais e de amigos como a apresentadora do Mais Você, da TV Globo, Ana Maria Braga, e a humorista Tatá Werneck, que chegou a lembrar de uma edição do Lady Night em que deu um selinho no ator: "Já peguei", brincou na época.

Nesta terça-feira, 27, porém, Gianecchini compartilhou com os internautas o resultado de uma nova mudança capilar. O ator decidiu voltar a colorir as mechas. A mãe fez o corte e a irmã cuidou da tintura. "Cabelim novo (mas a cara de quarentena permanece). Agradecimento a minha equipe caseira: mãe no corte, irmão na coloração", escreveu o ator na legenda da foto.