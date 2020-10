Após expulsão de Sabará, deputados do Novo cogitam voto em Arthur do Val

28/10/2020 | 12:25



Como a Justiça Eleitoral indeferiu a candidatura de Filipe Sabará - recém expulso do Novo -, para a Prefeitura de São Paulo, parte dos integrantes do partido na Assembleia Legislativa de São Paulo e dos eleitos para a Câmara dos Deputados pelo Estado cogita a possibilidade de declarar individualmente voto em Arthur do Val (Patriota), conhecido como "Mamãe Falei". Esses parlamentares ainda aguardam uma orientação da direção nacional sobre se esse tipo de endosso pode ser tornado público.

Uma resolução emitida pelo diretório nacional do Novo em 24 de setembro permite que filiados admitam "manifestação de voto, em caráter pessoal" a postulantes de outras siglas desde que nenhum membro do partido esteja disputando o mesmo cargo e desde que o nome apoiado compartilhe princípios da legenda. Os filiados paulistanos ainda aguardam uma orientação sobre se a autorização se aplica na disputa municipal, já que o Novo chegou a ter candidato e não tem mais.

O partido tem quatro deputados na Alesp e três representantes paulistas na Câmara. Se autorizados a manifestar os próprios votos, os deputados estaduais e federais do Novo ainda terão que decidir se vão fazer declarações individuais de endosso a "Mamãe Falei", com quem têm convergência. Assim como todos os parlamentares eleitos da sigla, Arthur do Val é contrário ao uso do Fundo Eleitoral. Todos eles reduziram por mais da metade ou zeraram os gastos com verba de gabinete. Além disso, na Alesp, Mamãe Falei se comporta igual à bancada do Novo nas principais votações.

Embora a afinidade política entre os parlamentares do Novo e o deputado youtuber seja quase que total, há reservas quanto ao jeito confrontador e polêmico do candidato do Patriota - que é integrante do Movimento Brasil Livre (MBL) -, característica que é apontada como um dos motivos pelo qual o deputado ainda não foi incorporado à legenda fundada pelo empresário João Amoêdo. Entre os "charmes" de "Mamãe Falei" está o fato de que ele é liberal tanto na economia quanto nos costumes.

A eventual declaração de voto será anunciada individualmente por cada um, possivelmente pelas redes sociais, com pouco alarde por uma questão de proteção institucional da legenda. A ideia é não confundir o eleitor ou dar a entender que é a instituição partidária quem estará apoiando o Arthur do Val .

Entre os filiados do Novo que disputam um mandato a vereador, há quem já admita voto no youtuber. "Não vou fazer campanha publicamente, mas meu voto é para o Arthur do Val. Ele está mais alinhado com as ideias do partido e não usa Fundo Eleitoral", disse a postulante Joanna Douat. Também candidato a vereador, Luis Bucciarelli ressaltou que Arthur do Val sempre vota com a bancada do Novo na Assembleia. "Ele tem uma pauta parecida com a nossa. É liberal e não usa dinheiro público", argumentou. Outros nomes ouvidos pela reportagem também manifestaram apoio a Arthur do Val, mas evitaram dizer isso publicamente.