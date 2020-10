Marcos Mion e Xuxa Meneghel se pronunciam sobre carro de som em A Fazenda 12

28/10/2020 | 12:10



Marcos Mion se pronunciou durante o programa ao vivo de A Fazenda 12 da noite da última terça-feira, dia 27, sobre o carro de som que que percorreu as proximidades do local onde fica o confinamento, no interior de São Paulo, dando um recado para Mirella não confiar em Biel e Julio Ceglia e ficar ao lado de Stéfani.

- Fato lamentável que ocorreu hoje de manhã. Alguém de fora da Fazenda, usando um carro de som, tentou transmitir uma mensagem pros peões dentro do confinamento. Dessa vez não conseguimos impedir, como de costume. A produção já identificou os responsáveis e já estão sendo tomadas as providências necessárias, disse o apresentador antes de iniciar a formação da roça.

Xuxa foi além e mostrou revolta contra a atitude dos fãs em mandarem recado para Mirella:

Acho que o participante ( que é amado pelo seu fã-clube) deveria tomar uma punição, assim os fãs não pensariam em se meter ou atrapalhar. Imagina se vira moda? Drone, carro de som, mensagem escrita em aviãozinho... tudo será permitido, mas se o artista for punido (mesmo não tendo culpa de nada) ficará claro que nada e nem ninguém pode interferir lá dentro. Por mais que eu respeite toda forma de demonstração de amor, acho que se equivocaram feito. Amor que prejudica quem a gente ama não é amor (minha opinião). E mais uma vez desculpa aos fãs, mas acho que não ajudou, e sim vai atrapalhar mais a Mirella. Se querem demonstrar carinho pela Mi, proteja sua família, acho que ela ia gostar muito mais, escreveu a apresentadora no Instagram.

O assunto deu o que falar nas redes sociais e também dentro do confinamento, já que os peões ficaram abalados e intrigados com o recado enviado por alguém de fora da atração.