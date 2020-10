Na reta final da gravidez, Sthefany Brito diz que seu marido está tenso e revela ter sonhado com a avó que já morreu: Ela me dava o bebê

28/10/2020 | 12:10



Na reta final de sua primeira gravidez, Sthefany Brito pode dar à luz a qualquer momento! A atriz, que espera um menino, chamado Enrico, ao lado do marido, Igor Raschkovsky,, respondeu diversas perguntas de seus seguidores por meio do Stories. Em determinado momento, uma pessoa quis saber se ela já havia sonhado com o parto. Foi aí que ela contou uma história bem bonita:

Não! Mas já sonhei que minha avó (que já faleceu) tinha o neném e me dava dizendo que era meu... meu Deus, como chorei! Foi muito especial e significativo pra mim!

Ela, que tem sofrido com a insônia, ainda havia falado sobre como o seu marido está se sentindo no momento, prestes a se tornar pai!

Tá muito nervoso. Ansioso. Preocupado. Tenso... eu que fico acalmando ele!

Sthefany acredita também que Igor não deve conseguir filmar o parto:

Hahahaha se ele não desmaiar já tá ótimo!!! Menos condição dele filmar... tá muito nervoso!!!

Por fim, a irmã de Kayky Brito disse que pretende aumentar a família!

Pretendo mais um! Tão bom ter irmão...

