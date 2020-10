Mesa Diretora da Câmara envia caso Flordelis ao Conselho de Ética da Casa

28/10/2020 | 11:40



A Mesa Diretora da Câmara aprovou por unanimidade a admissibilidade do relatório contra a deputada federal Flordelis (PSD-RJ), acusada de ser a mandante do assassinato do pastor e marido Anderson do Carmo. O parecer do corregedor da Casa, deputado Paulo Bengtson (PTB-PA), segue agora para ser analisado pelo Conselho de Ética da Câmara.

"A deputada não apresentou as provas contrárias àquilo que está sendo acusada, o que nós julgamos quebra de decoro. Demos a admissibilidade do processo e seguimento para o Conselho de Ética, que vai fazer a análise de que punições ela (Flordelis) poderá ter", afirmou Paulo Bengtson.

Conforme relatou Bengtson, o presidente da Câmara, deputado Rodrigo Maia (DEM-RJ), assumiu o compromisso de colocar em votação na próxima semana a retomada, de forma remota, das atividades tanto do Conselho de Ética, quanto de outras quatro comissões permanentes da Casa.