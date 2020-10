Anitta bate a marca de 5 bilhões de visualizações no YouTube

28/10/2020 | 10:26



Com quase 15 milhões de pessoas inscritas no canal no YouTube, Anitta conquistou a marca de cinco bilhões de visualizações. "É muito louco pensar que vocês assistiram meus vídeos tantas vezes! Obrigada!", escreveu a cantora no perfil oficial que mantém no Twitter. O agradecimento foi feito em Português, Inglês e Espanhol.

Em setembro passado, Anitta lançou Me Gusta, uma parceria com a rapper americana Cardi B e Myke Towers. A canção reúne ritmos do pagode baiano e do funk carioca, embalada pela música latina atual.

O canal de Anitta no YouTube reúne os principais clipes da carreira da cantora, incluindo álbuns completos, que estão disponíveis de graça para os internautas. O clipe mais visualizado é o da música Downtown, parceria de Anitta com J Balvin. Foram mais de 500 milhões de reproduções no canal da cantora.