Após cirurgia, Juliano Laham comemora: Estou curado do câncer

28/10/2020 | 10:11



Juliano Laham descobriu recentemente um tumor benigno. Agora, após passar por uma cirurgia, o ator, que já namorou Duda Reis, comemorou a sua cura! Por meio do Instagram, ele fez um post em que aparece ao lado de seu médico e escreveu a seguinte legenda:

Passando pra compartilhar com vocês uma notícia incrível! Graças a Deus eu estou curado do câncer. Hoje o meu médico @drfernandomaluf me trouxe essa feliz notícia na consulta. Eu não tenho nenhum tratamento adicional para ser feito, somente acompanhamento regular e vida 100% normal. Obrigado, Deus, pelo maior ensinamento, vibrar na fé, no amor e na positividade. Estou MUIIIITO FELIZ!

Que boas notícias!

Nos comentários, Juliana Paiva, ex de Juliano, comemorou:

Uhuuuuullll, escreveu.

Tatá Werneck também:

Glória a DEUS AMADO, AMÉM.

Te amo! Tô muito feliz!!!, disse Agatha Moreira.

Amigo!!! Você é pura energia de amor. Amém, te amo!, escreveu Yanna Lavigne.

Muito amor, né?