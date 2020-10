Após escrever texto sobre a morte do filho, Chrissy Teigen reaparece abatida em vídeo

28/10/2020 | 10:11



Chrissy Teigen e John Legend estão vivendo momentos difíceis desde que foi revelado que Jack, terceiro filho do casal, morreu ao nascer de forma prematura após ela sofrer com um deslocamento parcial de placenta. Na época, a modelo se limitou a falar sobre o assunto, alegando apenas que todos estavam bem.

Agora, na última terça-feira, dia 7, Chrissy surpreendeu a todos ao escrever um longo texto sobre a morte do bebê. No post, que foi publicado no Instagram, ela falou como estão sendo suas semanas após a perda e como está lidando com o dia a dia, além de relatar detalhes da gravidez e da noite em que perdeu o filho.

Momentos depois, ainda no mesmo dia, Chrissy apareceu em seu Instagram Stories junto com a filha Luna, de quatro anos de idade. Junto com John Legend, ela também é mãe de um menino chamado Miles, de dois anos.

No registro, a modelo aparece abatida, enquanto faz com a filha e uma amiga panquecas coloridas. Depois, ela ainda vestiu máscaras engraçadas e brincou com durante o vídeo ao lado da pequena. Bem legal, né?