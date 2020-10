Fuga do risco impulsiona taxas futuras de juros a novas máximas antes de Copom

28/10/2020 | 09:53



Conforme previsto, os juros futuros engatam o movimento de alta novamente nesta manhã de quarta-feira, com alta mais acentuada nos longos, gerando maior inclinação da curva, em meio à aversão a risco global e às preocupações internas com ruídos políticos, fiscal, andamento das reformas e inflação. O movimento, alinhado à alta forte do dólar ante o real, tende a dar o tom aos negócios ao longo do dia, uma vez que a decisão do Copom só será conhecida após o fechamento dos mercados.

Às 9h25 desta quarta, o DI para janeiro de 2027 batia máxima de 7,64%, de 7,49% no ajuste de ontem. O DI para janeiro de 2023 exibia máxima de 5,06%, de 4,93%, enquanto o vencimento para janeiro de 2022 estava em 3,51%, de 3,44% terça-feira no ajuste. O dólar à vista subia para máxima de R$ 5,7565, com alta de 1,30%.