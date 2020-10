Boeing tem prejuízo menor que o esperado no 3º trimestre

28/10/2020 | 09:19



A Boeing informou na manhã desta quarta-feira (28) que registrou prejuízo líquido de US$ 466 milhões, ou US$ 0,79 por ação, no terceiro trimestre de 2020. O resultado vem um ano após a empresa ter lucro de US$ 1,17 bilhão, ou US$ 2,05 por ação, em igual período de 2019. Em valor ajustado, a empresa teve perda de US$ 1,39 por ação entre julho e setembro, menor que o prejuízo de US$ 2,35 previsto por analistas consultados pela FactSet.

As receitas da companhia aérea caíram 29% na mesma comparação, a US$ 14,14 bilhões, ficando um pouco abaixo do consenso da FactSet, de US$ 14,20 bilhões. Entre os segmentos de negócios da Boeing, a receita com aviões comerciais caiu 56%, para US$ 3,60 bilhões, também aquém da projeção da FactSet, de US$ 3,96 bilhões. A receita com o setor de defesa, espaço e segurança caiu 2%, a US$ 6,85 bilhões, superando as expectativas de US$ 6,83 bilhões, enquanto os serviços globais da empresa renderam 21% menos, ou US$ 3,69 bilhões, mas também acima da projeção dos analistas, de US$ 3,64 bilhões.

Às 9h07 (de Brasília), a ação da Boeing tinha leve alta de 0,17% no pré-mercado de Nova York. (Com informações da Dow Jones Newswires).