Eli Lilly fecha acordo com governo dos EUA para fornecer remédio contra covid-19

28/10/2020 | 08:46



A Eli Lilly, empresa farmacêutica com sede nos Estados Unidos, informou nesta quarta-feira (28) que fornecerá ao governo norte-americano 300 mil frascos de um anticorpo neutralizante que pode tratar casos de covid-19. O contrato é no valor de US$ 375 milhões. Para a compra ser concretizada, porém, o medicamento deve receber autorização da Food and Drug Administration (FDA), órgão de controle dos EUA, segundo informou a empresa.

O acordo fechado também dá ao governo americano a opção de comprar mais 650 mil frascos do anticorpo, chamado bamlanivimab, até o final de junho de 2021. A Eli Lilly solicitou no início de outubro uma autorização de uso de emergência em pacientes de alto risco com sintomas leves a moderados da covid-19. Segundo o acordo, os EUA se comprometeram a não cobrar dos pacientes pelo medicamento, embora as unidades de saúde possam cobrar uma taxa para administrá-lo.

A Eli Lilly disse que está trabalhando nos planos de distribuição do anticorpo. A empresa planeja fabricar até 1 milhão de doses do medicamento até o final de 2020, e terá 100 mil doses prontas para embarque dias após a autorização, segundo comunicado. (Com informações da Dow Jones Newswires).