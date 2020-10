Grande ABC tem 164 áreas de risco sujeitas a deslizamentos

Yasmim Assagra

Do Diário do Grande ABC



28/10/2020 | 08:29



A quatro dias do início da Operação Chuvas de Verão, implantada pela Defesa Civil estadual – que vigorará até 31 de março –, profissionais começaram análises em alguns pontos críticos do Grande ABC, principalmente em Mauá e São Bernardo. São 30 áreas de riscos em cada uma das cidades e, em todo Grande ABC, são pelo menos 164 setores considerados de risco para alagamentos e deslizamentos. O monitoramento consiste na tentativa de evitar tragédias como as observadas nos últimos anos.

De acordo com o diretor da Defesa Civil do Estado, tenente-coronel da PM (Polícia Militar) Henguel Ricardo Pereira, os pontos analisados levam em consideração números da última operação (de 2019 para 2020). Apesar de Diadema ter mais pontos, com 47, as áreas de Mauá e São Bernardo são as que mais preocupam as autoridades por possuírem “relevo acentuado”, segundo Pereira. Santo André tem 38 setores de atenção, seguida de Rio Grande da Serra, com 12, e São Caetano, com sete. Ribeirão Pires não aparece na lista.

“O sistema da Defesa Civil (estadual) é diretamente ligado aos municipais, já que os municípios também possuem o controle destes locais. O (Grande) ABC possui cinturão de relevo bem acentuado, principalmente Mauá, com áreas preocupantes pelos bairros do Zaíra”, detalha. Em São Bernardo, a Vila São Pedro e Ferrazópolis são locais mais perigosos.

Os profissionais da Defesa Civil monitoram, diariamente, a quantidade de chuva prevista, além de possíveis alterações no solo. “Contamos com o auxílio de plataformas que medem quanto chove em cada região. Através deste volume e o tempo coletado, temos a estimativa dos milímetros que choveu. Geralmente, com 80 milímetros já é um alerta”, detalha o diretor da Defesa Civil. São pelo menos 70 pluviômetros espalhados pela região.

“Infelizmente, a maioria desses pontos costuma ter moradias e, entre a chuva e o vento, a probabilidade de possível deslizamento é grande. Após analisarmos as chuvas no local, os profissionais realizam vistoria e, se necessário, retiramos as famílias. Nós não colocamos em risco a vida destas pessoas”, garante Henguel.

De acordo com as prefeituras, as equipes da Defesa Civil municipais estão sendo treinadas por profissionais da pasta estadual. Além disso, já iniciaram também ações de conscientização na cidade, principalmente com relação às sujeiras em bocas de lobos e galerias de águas pluviais. São Bernardo e Santo André dizem que fazem monitoramento pluviométrico visando observar feições de instabilidade. São Caetano ressaltou as câmeras que monitoram níveis dos rios que cortam a cidade.

ÚLTIMA OPERAÇÃO

De acordo com relatório divulgado pela Defesa Civil, a operação realizada entre 2019 e 2020 teve números melhores do que a anterior. No total, 110 pessoas ficaram desalojadas por causa de possíveis deslizamentos. Na operação anterior, foram 1.797. Com relação ao registro de moradores feridos, foram apenas três na operação do fim do ano passado, contra 13 do ano anterior.

MORADORES LIGAM SINAL DE ALERTA E RELATAM ANGÚSTIA