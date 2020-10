Padoveze volta às urnas com experiência de atuação no Paço

da Redação



28/10/2020



Os últimos anos de atuação na Unidade de Assuntos Institucionais e Comunitários da Prefeitura de Santo André, onde lidou diretamente com os problemas comunitários, reforçaram no administrador de empresas Rodrigo Ageu Padoveze (PSDB), 38 anos, a convicção de voltar a ser candidato a vereador. Ele diz que a maturidade política obtida com a experiência fará com que supere os 853 votos obtidos quatro anos atrás.

“Com o trabalho no governo, aprofundei o conhecimento da cidade. Nasci em uma família à qual Santo André muito deu; agora está na hora de retribuir ao município, como homem público”, diz Padoveze, cujos pais e tios fundaram e consolidaram um dos mais tradicionais espaços de festa do Grande ABC.

O tino para o empreendedorismo herdado do clã fez com que ele acompanhasse com especial interesse os estragos que a pandemia do novo coronavírus provocou na economia andreense. Por isso, entende que os vereadores exercerão papel fundamental, a partir de 2021, no processo de retomada dos negócios. “Mas é preciso renovação”, alerta.

Ageu Padoveze aposta em projetos de capacitação profissional e de criação de banco de talentos municipais, que possa, facultativamente, ser acessado pelas empresas interessadas em se instalar em Santo André. “Precisamos encontrar uma maneira de dar oportunidade para a nossa gente. Estudo comprova que, atualmente, 50% dos empregados que atuam na cidade são de outras localidades.”