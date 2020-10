Justiça Eleitoral indefere registro de candidatura de Bodinho

Júnior Carvalho

Do Diário do Grande ABC



28/10/2020 | 00:01



A Justiça Eleitoral de Mauá indeferiu o registro de candidatura do vereador Bodinho Garcia (Patriota) com base na Lei da Ficha Limpa. O parlamentar foi condenado em duas instâncias por atos de improbidade administrativa cometidos na época em que comandou a Sama (Saneamento Básico do Município de Mauá). Cabe recurso ao TRE-SP (Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo).

O juiz Marcos Alexandre Santos Ambrogi, da 217ª Zona Eleitoral da cidade, destacou em sua decisão que, além de inelegível, Bodinho também está com os direitos políticos suspensos.

A condenação que resultou na impugnação da candidatura de Bodinho remete a ações do hoje parlamentar em 2010, quando foi superintendente da Sama. Naquela época, Bodinho contratou, de forma emergencial e sem licitação, a empresa Comercial Nova Rochamar Construções Ltda para prestar serviços de manutenção predial na sede da autarquia, Sama, pelo valor de R$ 143,5 mil. Segundo o Ministério Público, houve favorecimento da empresa no processo e a emergência usada pelo então superintendente foi “fabricada” para justificar o acordo celebrado sem disputa pública.

Em agosto, o Diário mostrou que Bodinho ficou incomodado com o fato de o TJ-SP comunicar à Justiça Eleitoral paulista que o parlamentar estava inelegível em decorrência das condenações. A defesa, então, entrou com pedido de anulação do comunicado. A petição, porém, foi rejeitada pela desembargadora Teresa Ramos Marques.

Se mantida, a impugnação de Bodinho deixa o Patriota apenas com um vereador em exercício na disputa: Admir Jacomussi, pai do prefeito e candidato à releição, Atila Jacomussi (PSB).

Bodinho não atendeu aos contatos do Diário.