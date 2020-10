S.Bernardo tem exame de mama gratuito

Flavia Kurotori

Do Diário do Grande ABC



27/10/2020 | 23:55



As mulheres do Grande ABC têm hoje ótima oportunidade para se prevenir e se informar sobre o câncer de mama, que, segundo o Inca (Instituto Nacional do Câncer), é o mais comum no sexo feminino, com incidência de 29,7%. Van do Instituto Embelleze irá oferecer exame de toque e orientações sobre prevenção e diagnóstico precoce do câncer de mama em São Bernardo. A consulta, que é gratuita, ocorre das 10h às 16h, de acordo com a ordem de chegada e não há limite de atendimento diário. O veículo estará estacionado na Rua Marechal Deodoro, 1.745, no Centro.

A van contará com a presença de uma médica mastologista e ginecologista para realizar o exame de toque na mama e dar todas as orientações referentes à doença. A profissional irá informar sobre como se prevenir do câncer de colo de útero. No local, também estarão presentes um agente de saúde para higienizar a maca a cada atendimento e um produtor responsável por manter o distanciamento entre mulheres na fila de espera, evitando aglomerações.

Desde 12 de outubro, quando o consultório itinerante começou a circular pelo Estado, ao menos 600 pacientes foram atendidas. O Instituto Embelleze também oferece atendimento via telemedicina. As consultas devem ser agendadas pelo site www.institutoembelleze.com. A iniciativa vai até dia 31 e pretende atender 360 mulheres.

PREVENÇÃO

Conforme publicado pelo Diário, 15.612 exames de mamografia foram realizados de janeiro a agosto deste ano no Grande ABC, 52% menos do que as 32.391 análises feitas em 2018, de acordo com o Datasus, sistema de dados mantido pelo Ministério da Saúde.

A redução está diretamente relacionada à pandemia, já que as pessoas temem frequentar hospitais ou laboratórios durante a crise sanitária com medo de infecção pelo novo coronavírus. Há também casos de esquecimento para agendar o exame, segundo confirma os especialistas. Vale lembrar que outubro, sob a cor rosa, é destinado a alertar mulheres sobre a prevenção e diagnóstico precoce do câncer de mama.

Segundo dados do Inca, apenas em 2018, o câncer de mama causou 17.572 mortes no Brasil, representando 16,4% de todos os casos de neoplasias entre mulheres.