Sthefany Brito fala sobre a reta final da gravidez: - Me sinto pesando uma tonelada

27/10/2020 | 17:10



Sthefany Brito que está no auge dos seus 33 anos de idade e na reta final da gravidez de seu primeiro filho, contou para a colunista Patricia Kogut, do jornal O Globo, como está sendo a expectativa para o nascimento da criança, fruto da relação da atriz com o Igor Raschkovscky.

- Estou ansiosa, cansada, me sinto pesando uma tonelada. Na espera de conhecer o amor da minha vida. Confesso que achava meio contraditório as mulheres que diziam amar seus filhos, mas tinham odiado ficar grávida. Hoje entendo perfeitamente. Eu não odiei, não. Eu me sinto linda grávida, mas nem de perto foi como eu imaginei. Isso foi inesperado para mim, uma mãe de primeira viagem que sempre sonhou com este momento e sempre romantizou muito a gravidez.

A atriz ainda comentou para a jornalista que realmente não é fácil estar grávida e que está sentindo diversas dores antes mesmo do parto, o que é super normal.

- É todo um corpo se adaptando a uma nova estrutura e nem sempre é fácil. sinto dor no cóccix se fico muito tempo sentada, dor nas costas, azia. O corpo parece que pesa uma tonelada. Fora os hormônios à flor da pele. Mas, enfim, faz parte do processo mágico que é gerar uma vida.

Gerar uma criança realmente não deve ser nada fácil, né!?