Mundo digital: 25 dicas para se prevenir de golpes financeiros online

Da Redação

Do 33Giga



27/10/2020 | 16:48



A 2ª Semana da Segurança Digital começou no domingo (dia 25) e visa orientar a população a se prevenir de fraudes, que geram prejuízos financeiros e dão muita dor de cabeça ao consumidor. Os participantes estão divulgando dicas de como se prevenir dos principais golpes e fraudes digitais e as ações de comunicação são desenvolvidas usando as hashtags #SegurançaDigital, #SemanadaSegurançaDigital e #CompartilheSegurançaDigital em redes sociais.

Por conta da iniciativa, a Federação Brasileira de Bancos (Febraban) e mais 29 bancos intensificam até o próximo sábado (31) suas ações de comunicação para contribuir com o uso seguro da internet e dos canais digitais contra golpes e fraudes no ambiente digital.

Neste ano, os participantes divulgam dicas de como se prevenir dos principais golpes e fraudes digitais dentro dos temas Home Office, E-mails Falsos e Páginas Falsas (Phishing), Rede Sociais e Privacidade de Dados, Senhas e Autenticação Segura, Sistemas de Pagamento Instantâneo – Pix.

Veja, a seguir, 25 dias práticas para aumentar sua segurança para se proteger de golpes financeiros. A realção foi feita pelos participantes da 2ª Semana da Segurança Digital. Para saber mais, clique aqui e veja as dicas da Febraban sobre o assunto.

Home office

1- Altere credenciais de fábrica definidas pelo fabricante no wifi para uma conexão mais segura

2- Faça as atualizações em seus equipamentos recomendadas pelo fabricante e use um antivírus

3- Evite a utilização de soluções de serviços de VPN gratuitas e redes de wifi públicas

Senha e autenticação

4- Troque todas as suas senhas periodicamente (por exemplo: a cada 2 meses, ou sempre que houver suspeita de que sua senha foi comprometida)

5- Não compartilhe senhas

6- Não utilize a mesma senha para mais de um serviço

7- Não salve senhas em cadernos, arquivos, no celular ou navegador

8- Crie senhas complexas, com letras, números e caracteres especiais

9- Use sempre a autenticação de dois fatores (ou verificação em duas etapas) que inclui uma segunda camada de autenticação para garantir o acesso

10- Configure uma senha para acessar seu smartphone: não use PIN ou padrão de desenho. Se o seu dispositivo permite biometria ou reconhecimento facial, melhor ainda

Phishing

11- Desconfie de promoções imperdíveis. Mesmo que o remetente seja conhecido, ao abrir um anexo, verifique se há avisos sobre extensões que precisam ser ativadas

12- Oriente-se para identificar um e-mail de Phishing: o nome no endereço “De:” corresponde ao endereço de e-mail?, o texto está bem escrito ou contém erros ortográficos e gramaticais?, o logotipo está desfocado ou deformado?, está solicitando informações pessoais ou confidenciais?, há um senso de urgência na mensagem?, o endereço da página da internet é incomum? Se o tipo de arquivo parecer estranho, não abra

13- Cuidado com mensagens de SMS (não clique em links, não forneça dados pessoais ou senhas)

14- Cuidado com mensagens recebidas via WhatsApp ou Telegram (elas também podem ser maliciosas)

15- Não clique em links desconhecidos

16- Em tempos de pandemia, tome cuidado ao participar de ações solidárias transmitidas nas redes, mesmo que recebidas de pessoas conhecidas (existem sites e mensagens para captura de dados pessoais que induzem pessoas a compartilharem o phishing para ganharem produtos/serviços gratuitamente)

Redes sociais e privacidade

17- Evite expor informações pessoais, financeiras e corporativas nas redes sociais

18- Evite expor exageradamente informações que possam passar a impressão de ostentação

19- Configure a privacidade das suas postagens

20 – Nunca coloque suas informações pessoais em formulários de promoções sem verificar no site oficial da empresa a legitimidade da companhia

Segurança do Pix

21- Os cuidados que o cliente deverá adotar na hora de realizar uma transação através do PIX deverão ser os mesmos que adota ao fazer qualquer transação financeira. Portanto, sempre confira os dados do recebedor da transação Pix

22- Os aplicativos móveis dos bancos devem ser instalados a partir das lojas oficiais da Apple (Apple Store) e do Google (Play Store)

23- Cuidado com os e-mails ou mensagens de WhatsApp sobre convites de pré-cadastro do Pix. Na dúvida, não passe nenhuma informação

24- Cuidado com ligações de “supostos funcionários” de bancos oferecendo o cadastramento do Pix ou mesmo oferecendo um serviço de atualização via conexão remota com o argumento de atualizar ou fazer um teste. Na dúvida, desligue e entre em contato com seu gerente

25- Não faça transferência ou realize transações para supostamente fazer um teste na sua chave Pix. Isso não existe.