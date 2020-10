10 dicas para se dar bem na Black Friday

Da Redação

Do 33Giga



27/10/2020 | 16:48



A Black Friday será realizada somente no final de novembro, mas os brasileiros já estão de olho na data para realizar suas compras, em especial na edição 2020, que promete ser a maior de todos os tempos. De acordo com o relatório Webshoppers, o setor de e-commerce teve no primeiro semestre de 2020 o recorde de faturamento em 20 anos. Isso significa que a data será mais digital do que nunca.

Além disso, o relatório Temporada Black Friday – Estudos e Insights, feito pelo Google, apontou que a Black Friday de 2020 será pautada mais em bons negócios e menos no consumismo, que costuma ser o alvo desde que a data foi criada. De acordo com dados internos do próprio Google, 52% das pessoas gastam mais tempo pesquisando sobre os produtos e lojas antes de comprar.

De acordo com Samantha Schwarz, gerente executiva de B2C da Infracommerce, isso significa que assim como nas lojas, a preparação do público também acontece com antecedência. “A Black Friday é uma data muito esperada pelos dois lados da cadeia. Enquanto o varejo se prepara para dar conta da alta demanda, os consumidores também se organizam para fazer suas compras”, pontua.

E para se dar bem na hora das compras, o 33Giga e a especialista separaram algumas dicas. Confira.

Faça uma lista de compras

Pode parecer simples, mas quando temos uma lista, conseguimos visualizar com mais clareza o que pretendemos comprar. Assim, é possível ter uma noção geral de quanto investimento será necessário e elencar os produtos prioritários.

Comece a monitorar os e-commerces

Depois da lista pronta, pesquise os sites nos quais pretende comprá-los e monitore os preços. Empresas idôneas não aumentam os preços antes da data para no dia fazer tudo “pela metade do dobro”, mas ainda assim é importante checar se os descontos são realmente relevantes.

Fique de olho no “esquenta”

Muitas empresas começam as promoções antes mesmo da sexta-feira. Por isso, é interessante acompanhar as redes sociais e assinar as newsletters das lojas escolhidas. É possível que você consiga aproveitar um desconto adiantado e já garantir algum item da sua lista.

Pesquise a reputação das lojas

Existem diversas ferramentas que disponibilizam informações sobre atrasos e demais problemas dos e-commerces. Para não ter nenhuma surpresa, veja se as lojas escolhidas são de confiança com antecedência, assim você consegue escolher outro lugar mais confiável caso seja necessário.

Cheque o certificado de segurança do e-commerce

Um ponto simples, mas muito importante, é verificar se no endereço da loja, antes do “www” tem o protocolo “https”. Esse “s” significa que o ambiente possui certificado de segurança e atesta que os dados do cliente são protegidos por criptografia.

Cuidado com e-mails falsos

Ao receber um e-mail com oferta, cheque se ele é real. Uma dica bem fácil é buscar o nome da loja no Google e clicar em links patrocinados, os primeiros que aparecem na busca, pois são pagos pela empresa para estar no topo, portanto, geralmente são oficiais. Também é importante tomar cuidado com links divulgados por redes sociais.

Proteja-se de golpes

Tomar cuidado com os seus dados pessoais e de cartões pode evitar uma dor de cabeça após a Black Friday. Além do cuidado com e-mails falsos, mensagens recebidas pelas marcas por SMS também precisam ter atenção. De acordo com um relatório do FBI, as tentativas de golpes financeiros cresceram 300% no mundo. Só o Brasil dá origem a quase 54% de dados de cartões vazados. Hoje, com a aplicação da LGPD – Lei Geral de Proteção de Dados, os sites têm a obrigação de informar o uso dos dados e se responsabilizar por seu armazenamento. Procure sites sempre com esse aviso e nos quais você confia.

Esteja a postos antes da meia noite

Caso você queira muito algum produto ou o e-commerce escolhido tenha anunciado um desconto bem expressivo, uma boa dica é ficar de olho no relógio e se adiantar. Assim, você evita a correria e tem mais chances de chegar primeiro para garantir o produto.

Acompanhe depois de comprar

O dia chegou e você comprou tudo o que queria. Agora é importante ficar de olho nos prazos e e-mails enviados pelo e-commerce. Como o volume de vendas na data é muito grande, é importante notar que muitas lojas estendem o prazo, então se você comprou para presentear em uma data, por exemplo, certifique-se de que o prazo informado está dentro do que você precisa.

Saiba seus direitos

Para toda compra feita na internet, o consumidor tem o direito de arrependimento e devolução do produto em até 7 dias corridos, ou o direito de troca em 30 dias. Não perca esses prazos e busque contato com os canais oficiais da marca, anotando os protocolos e registrando as informações fornecidas.