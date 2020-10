Ivete Sangalo ajuda a salvar criança de afogamento em praia da Bahia

27/10/2020 | 16:25



Ivete Sangalo ajudou a salvar uma criança de um possível afogamento no mar em uma praia na Bahia na última quinta-feira, 22. A história foi contada por Alice, tia do jovem, em seu Twitter, na segunda-feira, 26, e confirmada ao Estadão pela assessoria da cantora.

Segundo relatou Alice, a família estava reunida em uma praia deserta na Bahia e ela decidiu entrar no mar com o companheiro e o sobrinho, Miguel, indo para uma região "um pouco mais funda (na altura do meu peito)".

Ela comenta que o mar estava calmo, até que "a maré subiu e perdemos o pé". "Ficamos super agoniados o Paulo companheiro dela levantou o Miguel pra cima pra ele não tomar água e foi tentando achar o pé de volta e eu nadando achava o pé e perdia dois segundos depois, foi tudo muito rápida", contou a jovem.

"Eu comecei a gritar por socorro porque tinha gente surfando perto da gente, até que ouviram e vieram com umas pranchas, aí botamos o meu sobrinho", explica ela. E foi nesse momento que Alice relata ter visto a cantora Ivete Sangalo, que fazia parte do grupo.

"Daí uma mulher pegou ele no colo (de cima da prancha) e foi indo pro raso com ele, quando eu cheguei lá era nada mais nada menos que Ivete Sangalo", afirmou. Segundo Alice, a cantora ignorou a pergunta "Ivete, é você?", e falou com uma voz "disfarçada para não causar tumulto acho".

A confirmação de que o sobrinho foi salvo pela cantora veio apenas no dia seguinte, explicou Alice, quando Ivete publicou um vídeo surfando e usando a mesma blusa rosa neon que usava quando participou do resgate. "Ela postou a foto, aí eu tive certeza", comentou a jovem.