Oi? Dwayne Johnson se machuca na academia e prova do próprio sangue em vídeo: - É bem gostoso

27/10/2020 | 15:05



Dwayne Johnson surpreendeu os seus 200 milhões de seguidores no Instagram ao compartilhar um vídeo na academia na última segunda-feira, dia 26. O ator apareceu ofegante nas imagens e exibiu um corte no rosto, com um pequeno sangramento. Entretanto, o artista tratou logo de tranquilizar os seus fãs com um discurso no estilo No Pain, No Gain (Sem Dor, Sem Ganho, em português).

- Ok, olha só. Às vezes - bom, muitas vezes -, as coisas ficam intensas aqui no paraíso de ferro. Mas não estamos brincando e nem recitando canções de ninar. Você se machuca de vez em quando e coisas acontecem.

É então que, inesperadamente, The Rock passa um dos dedos bem em cima do sangramento. Depois, ele coloca o dedo na boca e prova do próprio sangue!

- É gostoso. É bem gostoso. De volta ao trabalho, brincou.

Por essa ninguém esperava, não é?