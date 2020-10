Hariany Almeida anuncia término do namoro com DJ Netto: Quero te agradecer por ter feito parte da minha vida

27/10/2020 | 15:05



O namoro da ex-BBB Hariany Almeida com o DJ Netto chegou ao fim cerca de quatro meses após o início oficial da relação, conforme anunciado pelo ex-casal através do Instagram. Na rede social, os dois postaram cliques nos quais aparecem juntos, e falaram sobre a gratidão pela experiência vivida e sobre as memórias que construíram juntos.

Em sua conta, Hariany agradeceu pelo carinho que o ex-namorado teve na relação, falando sobre o encerramento de um ciclo e alegando que a amizade será mantida:

Eu quero te agradecer por ter feito parte da minha vida, obrigada por ser esse cara de um coração gigante, obrigada por todo cuidado que sempre teve comigo... Estamos encerrando esse ciclo, mas pode ter certeza que sempre lembrarei com carinho tudo de bom que vivemos. O carinho, admiração e respeito que eu tenho por ti nunca vai passar. Que você seja muito feliz, sempre estarei torcendo aqui por você!!!!! Agora não mais como namorada, e sim como amiga.

Netto, por sua vez, falou sobre a experiência ao lado da influenciadora e sobre o apoio da mesma em seu crescimento pessoal:

Esses últimos meses foram incríveis! O que eu tive a oportunidade de amadurecer e evoluir eu não consigo por em palavras? Mas uma palavra define bem o sentimento que eu tenho pela Hari, gratidão! Gratidão por ter sido um dos pilares de toda essa evolução, por ter me proporcionado momentos que eu nunca vou me esquecer. Obrigado por tudo.

Harianny Almeida e DJ Netto se conheceram na décima primeira edição do reality show A Fazenda, em 2019. Na época, a influenciadora se relacionou com o vencedor da edição, Lucas Viana, enquanto o DJ passou a namorar a modelo Arícia Silva, com quem terminou em janeiro deste ano. Isso fez com que o casal se tornasse alvo de ataques por parte dos internautas desde o início, em maio deste ano, quando ainda não queriam rotular a relação.