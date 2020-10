Andressa Suita confessa que ficou três semanas bebendo direto e se derrete pelos filhos: - Hoje eu vejo o quanto eles são unidos

27/10/2020 | 14:10



Como você viu, Andressa Suita está de volta ao Instagram após toda a polêmica envolvendo o seu divórcio com Gusttavo Lima. Felizmente, a modelo está conseguindo retornar à sua rotina e já está compartilhando trabalhos de publicidade em seu perfil na rede social. Inclusive, na manhã desta terça-feira, dia 27, Andressa apareceu nos Stories para atualizar os seus seguidores sobre os últimos acontecimentos de sua vida.

- Bom dia, gente! Bom dia, assim, né... 11 horas da manhã para quem acordou às 7. Já estou toda aqui maquiada. Como eu disse para vocês, eu estou voltando com os meus trabalhos aos poucos. Acabou que acumulou, então estou colocando tudo em ordem. Então já estou aqui toda maquiada de novo para começar o dia. As crianças estão brincando na brinquedoteca e está rolando uma obra aqui no meu vizinho.

A influencer ainda fez uma reflexão sobre os filhos, Gabriel e Samuel, de três e dois anos de idade, respectivamente.

- Estava até comentando com o Jonathan e com o Marcelo, que vieram me ajudar aqui com as fotos, que quando eu engravidei do Samuel, o Gabriel estava com cinco meses. E eu tomei o maior susto, porque eu não esperava. Eu tinha acabado de sair de uma depressão-pós parto porque eu queria amamentar mais, o meu leite tinha secado... E hoje eu vejo o quanto o Gabriel precisa do Samuel e o quanto eles estão unidos. O Samuel é um menino muito inteligente, muito esperto, e ele é a calmaria da casa, sabe? E eles são muito parceiros. E hoje eu vejo o quanto foi bom eu ter engravidado do Samuel.

Por fim, a modelo contou que passou as últimas semanas consumindo bastante bebida alcóolica.

- E eu também estou voltando com a rotina de treinos, com dieta... Porque gente, eu fiquei umas três semanas bebendo direto, viu? Agora estou precisando dar aquela limpada no organismo, sabe? Dar uma acelerada no metabolismo, finalizou.