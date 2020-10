Após se aposentar do mundo artístico, Flávio Silvino, de Laços de Família, segue recluso

27/10/2020 | 13:10



Atualmente Laços de Família está sendo reprisada no Vale a Pena Ver de Novo e, claro, continua fazendo o maior sucesso! Quem voltou aos holofotes por conta da trama é Flávio Silvino que viveu o personagem Paulo. Atualmente com 49 anos de idade, o ator está aposentado e mora com a mãe, Diva Placido, e o irmão, João Paulo, em Copacabana, no Rio de Janeiro.

Segundo informações do jornal Extra, ele passa grande parte de seu dia assistindo televisão e ouvindo música. Além disso, ele gosta de passear em uma pracinha e de receber familiares em casa. Desde que deixou de atuar, Diva diz preferir que o filho não conceda entrevistas:

- Foi um trabalho longo para convencê-lo a aceitar a ideia da aposentadoria. Quero deixar o Flávio viver a vida dele sem pensar em TV, explica a mãe.

Flávio, que é filho também do comediante Paulo Silvino, está longe das telinhas desde 2000, logo após ter trabalhado em Laços de Família. Ele demorou para aceitar as sequelas na fala e na locomoção que aconteceram por conta de um acidente de carro em 1993, que o deixou em coma por três meses, com traumatismo craniano e perda de massa encefálica.

Hoje em dia, ele, que também já fez parte de Vamp, segue fazendo fisioterapia.