27/10/2020 | 12:10



Tom Parker e a mulher, Kelsey, deram as boas-vindas ao segundo filho pouco tempo depois do cantor do The Wanted revelar ao público que foi diagnosticado com um tumor cerebral inoperável e que sua expectativa de vida é de um ano e meio.

Colega de Parker na boyband, Max George foi quem revelou a novidade do amigo em aparição no programa Lorraine, da TV britânica.

- Eu falei com ele ontem, e ele está bem, está feliz. Kelsey deu à luz o segundo filho semana passada. Ele é um lutador, Tenho fé que ele ficará bem.

O bebê recém-chegado é irmão mais novo de Aurelia, a filha de 15 meses do casal.