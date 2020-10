Rafaela Mandelli relembra fase em que chegou a pesar 43 quilos: Estava doente e não sabia

27/10/2020 | 12:10



Rafaela Mandelli, mais conhecida por ter sido a protagonista da edição de 2001 de Malhação, ao fazer par romântico com Iran Malfitano, fez um relato emocionante no Instagram ao indicar que, alguns anos atrás, chegou a pesar 43 quilos. Junto com uma foto em que aparece de biquíni na praia, a atriz escreveu o seguinte:

Olha que loucura. A foto pode estar linda, super natural, praia, sol. Tudo certo, né? Só que não, essa época, há uns três anos, eu tava tão cansada, tão estressada que cheguei a pesar 43 quilos e achar normal. As pessoas me diziam que eu tava muito magra, outras elogiavam e eu não percebia. Estava doente e não sabia. A gente precisa se olhar, se observar e principalmente não se cobrar tanto. É sério. Precisamos nos enxergar de verdade e pra isso é necessário ir pra dentro. Sempre.

Nos comentários, ela ganhou apoio. Nathalia Dill, que também atuou em Malhação, escreveu o seguinte para a amiga:

Uauuuu, que lindo e forte!

Eu que estava do seu lado, fiquei muito preocupada. Que bom que essa fase passou e você voltou a brilhar como sempre!, escreveu Fernanda Nobre.

Os fãs também apoiaram a atriz:

Difícil percebermos quando estamos doentes. Os excessos são sempre um ponto para observar. Sou sua fã! Parabéns pelos trabalhos que nos inspiram!

Obrigado por dividir esse momento seu com nós!!! Sempre queremos seu bem e nos preocupamos com cada coisa que acontece com você!