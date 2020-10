Bolsonaro reúne ministros no Conselho de Governo

27/10/2020 | 08:19



O presidente Jair Bolsonaro recebe nesta terça-feira, 27, seus ministros no Palácio da Alvorada para 38ª reunião do Conselho de Governo. O encontro ocorre na ressaca do atrito político envolvendo os ministros Ricardo Salles, do Meio Ambiente, e Luiz Eduardo Ramos, da Secretaria de Governo. Antes da reunião, os ministros participam de cerimônia de hasteamento da Bandeira Nacional, a partir das 8h.

A conversa com os ministros tem previsão de durar até 11h30. No período da tarde, Bolsonaro se reúne com os ministros Tereza Cristina, da Agricultura, e Bento Albuquerque, de Minas e Energia, além representantes do setor de soja, dentre eles da Associação Brasileira de Indústrias de Óleos Vegetais (Abiove), Associação dos Produtores de Soja e Milho de Mato Grosso (Aprosoja), Cargill, Bunge, Amaggi Agro. Em pauta, a próxima safra do grão, que enfrenta alta nos preços e impacta na inflação dos alimentos.

Na semana passada, o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo 15 (IPCA-15) atingiu 0,94% em outubro, maior resultado para o mês desde 1995. Os preços dos alimentos e bebidas tiveram a maior alta entre os grupos pesquisados, chegando a 2,24%. Dentre os itens que puxaram a alta, está o óleo de soja (22,34%).

O presidente também recebe hoje a ministra Damares Alves, da Mulher, Família e Direitos Humanos, e representantes Convenção Estadual das Assembleias de Deus da Bahia. Também acompanham o encontro com os religiosos o ministro Ramos, o deputado federal Alex Santana (PDT-BA) e o deputado estadual Samuel Júnior (PDT-BA).

A agenda do chefe do Executivo para esta terça inclui ainda reuniões individuais com os ministro Milton Ribeiro, da Educação, e Ernesto Araújo, das Relações Exteriores. A partir das 19h, o presidente e demais membros do governo participam de um workshop sobre o caça F39 Gripen, na Ala 1 Base Aérea de Brasília. A aeronave, adquirida em parceria com a Suécia, foi apresentada oficialmente na última sexta-feira, 23, em evento que contou com a presença de Bolsonaro.