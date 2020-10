Paolla Oliveira dá bronca em internauta após comentário sobre preenchimento labial

27/10/2020 | 08:10



Paolla Oliveira não gostou nadinha de um comentário feito por um internauta em um vídeo da atriz publicado no Instagram.

Preenchimento labial deixa algumas pessoas com a boca de robalo... E pagam por isso, escreveu o internauta.

A atriz, então, respondeu a mensagem e explicou como a crítica do internauta pode ser ofensiva.

Primeiro, não fiz preenchimento labial e, se tivesse feito, não teria nenhum problema --o que não vem ao caso, porque não preciso me explicar para ninguém. Segundo, é muito feio ir até a postagem de alguém que você não conhece, que não tem intimidade, que não é sua amiga e comentar algo assim, sabe por que? Porque isso é falta de educação, respeito e sensibilidade. Imagina se você faz um comentário desses numa foto de alguém que fez algum tipo de intervenção e se arrependeu ou que não está satisfeito com o resultado? Você consegue imaginar o impacto que um comentário ofensivo tem na pessoa? Mulheres são cobradas até pelas coisas que não fizeram. Muito desagradável ler esse tipo de opinião. Eu sei que sou uma pessoa pública e minha rede é livre para comentários, eu tenho consciência disso, mas existem limites de educação para qualquer pessoa. Agora, me sinto também com a liberdade de te dar um toque. Duvido que esse tipo de atitude te faça bem, mas pode fazer mal para outras pessoas. Ser desagradável na rede social alheia não está com nada. Beijo, escreveu a atriz.

Isso que é resposta, né?