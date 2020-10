Prefeituráveis de Ribeirão debatem propostas para a estância turística da região

Daniel Tossato

27/10/2020



Candidatos à Prefeitura de Ribeirão Pires apresentam suas ideias para os próximos quatro anos do município, que está instalado em área de manancial, que é a única estância turística do Grande ABC e que, assim como os demais municípios da região, terá desafio de equilibrar as contas em meio ao cenário de crise causada pela pandemia de Covid-19.

São cinco os prefeituráveis da cidade: Adler Kiko Teixeira (PSDB), que tenta reeleição; ex-prefeito Clovis Volpi (PL), que busca retornar ao Paço de Ribeirão oito anos após deixar o comando do município; a empresária Marisa da Casas Próprias (SD), estreante nas urnas; Felipe Magalhães (PT), professor que tem a missão de levar o nome do petismo nas urnas; e Carlos Sacomani, o Banana (PSL), que volta à disputa após ser candidato ao Executivo em 2016. Banana, entretanto, não enviou suas propostas ao Diário para a campanha Não Troque Vida Por Votos, que, além de fiscalizar as medidas sanitárias dos candidatos na campanha, promove debate de ideias aos municípios, em especial neste momento delicado devido ao novo coronavírus. A íntegra do plano de governo protocolada no TSE (Tribunal Superior Eleitoral) foi reproduzida no lugar das promessas.

São cinco eixos em discussão: mobilidade, economia, educação, segurança e meio ambiente. A ideia é oferecer ao eleitor da região possibilidade de analisar as propostas apresentadas pelos candidatos e fomentar o debate até o dia da eleição.

Na primeira rodada, o Diário deu espaço aos seis candidatos ao Executivo de São Caetano, que, no domingo, expuseram suas ideias para o município. Na quinta-feira, será a vez dos prefeituráveis de Mauá.





CLÓVIS VOLPI (PL)



MOBILIDADE – Implantar sistema inteligente de mobilidade por meio de plataforma de gerenciamento e monitoramento do tráfego; reorganizar as linhas de ônibus e principais trajetos para ter melhor cobertura nos bairros; viabilizar a reforma e adaptação das calçadas para torná-las seguras e acessíveis para pedestres e pessoas com deficiência.



ECONOMIA – Retornar com o banco do povo; criar um espaço VIP para empreendedores com objetivo de fomentar novas viabilidades, fomentar a economia criativa, parceria com o Sebrae para capacitação dos empreendedores; criar um espaço de coworking público para startups.



EDUCAÇÃO – Rever plano de carreira dos profissionais da educação; garantir o piso nacional de salário de professores; equipar tecnologicamente a administração escolar e alunos da rede municipal; voltar com o curso pré-vestibular gratuito, criar atendimento psicossocial nas escolas municipais.



SEGURANÇA – Ampliar os serviços de controle e monitoramento de câmeras de segurança; realizar treinamentos de aperfeiçoamento de novas técnicas para GCM; instalar o Projeto Detecta; fazer a criação da Patrulha Maria da Penha na GCM; e voltar com a Guarda Ambiental.



MEIO AMBIENTE – Trazer para o município novas tecnologias para tratamento de esgoto da rede particular, com fiscalização unificada, incentivo e ampliação nos bairros dos serviços da cooperativa de coleta seletiva; criar ecopontos; inserir educação ambiental.



KIKO (PSDB)



MOBILIDADE – Planejar junto ao governo do Estado a instalação de uma alça de acesso ao Rodoanel Mário Covas na cidade; viabilizar estudos para a criação de miniterminais rodoviários em bairros estratégico e criar a rede municipal da acessibilidade.



ECONOMIA – Implantar uma unidade do Poupatempo na cidade, explorar e ampliar o potencial turístico do município para atrair eventos de negócios, incentivar o turismo de pesca; fortalecer a identidade gastronômica local; incentivo às startups.

EDUCAÇÃO – Implantar plano de ação para recuperação dos reflexos prejudiciais à aprendizagem dos alunos no pós-pandemia; aumentar continuamente o número de vagas em creches e no cursinho pré-vestibular municipal.



SEGURANÇA – Implantar bases móveis da GCM, localizadas de acordo com os índices de criminalidade; ampliar a instalação de câmeras de videomonitoramento em pontos estratégicos da cidade; implantar a patrulha Maria da Penha, de defesa da mulher, a ronda escolar e o sistema detecta nas entradas.



MEIO AMBIENTE – Implantar o sistema digital de licenciamento para agilizar o processo de aprovação de plantas e licenciamento ambiental, aumentar a capacidade de coleta de lixo reciclável com mais um caminhão, revitalizar o Viveiro Municipal, criar o Centro de Educação Ambiental, incentivar o ecoturismo e o turismo ecológico com bicicletas e mountain bike.





MARISA DA CASAS PRÓPRIAS (SD)



MOBILIDADE – Criar programas de conscientização e educação para o trânsito, cidadania e estímulo ao ciclismo; avançar com projeto de integração da parte alta da cidade, por meio de um viaduto no Centro da cidade; pavimentar bairros ainda não atendidos, com pavimento ecológico no Centro da cidade.



ECONOMIA – Dar acesso ao crédito para pequenos empresários; promover as atividades culturais e produção local; estimular e incentivar a manutenção das empresas no município; incrementar a atividade turística para gerar empregos; modernizar tecnologicamente e inovar a administração.



EDUCAÇÃO – Oferecer acesso à internet nas escolas dos ensinos fundamental e médio; prover aos alunos maior acesso à quadra esportiva; integrar os alunos com deficiência na rede regular de ensino; garantir demanda de vagas na pré-escola e preparar os alunos para o ensino primário; com demanda atendida em creches, em termos de vagas, avançar na qualidade e presença no município, com educação em tempo integral nas creches, educação de jovens e adultos integrada à educação profissional.



SEGURANÇA – Implantar e monitorar o sistema de câmeras pelos pontos mais críticos da cidade; integrar as forças de segurança pública no combate ao crime em todo o município.



MEIO AMBIENTE – Adequar e revitalizar os parques municipais, integrando-os por corredores ecológicos; criar o circuito de turismo rural em Ouro Fino.

PROFESSOR FELIPE MAGALHÃES (PT)

MOBILIDADE – Criar o fórum municipal de mobilidade urbana; instalar ciclovias interligando os bairros ao Centro da cidade; construir um bicicletário na região da rodoviária/estação de trem; implementar abrigos em todos os pontos de ônibus.



ECONOMIA – Atrair para a cidade uma indústria renovada, compromissada com a sustentabilidade e que dinamize o setor de comércio e de serviços da cidade; incentivar as incubadoras públicas e empreendimentos solidários; fortalecer as cooperativas de produção e serviço.



EDUCAÇÃO – Realizar censo do público em idade escolar no município para definir prioridades; ampliar o atendimento da educação infantil nas creches; aumentar o horário de atendimento das creches; fomentar o transporte escolar adaptado para alunos com deficiência física.



SEGURANÇA – Elaborar, juntamente com a sociedade civil, o plano municipal de segurança urbana cidadã; fortalecer a organização do conselho de segurança; elaborar um mapa da violência e manter o acompanhamento dos indicadores de criminalidade, a fim de inibir delitos.



MEIO AMBIENTE – Utilizar parques e outros espaços públicos como centros de formação ambiental para atividades educativas direcionadas e livres para desenvolver projetos de educação ambiental; ofertar formação à população em educação ambiental e patrimonial formando agentes ambientais.



CARLOS SACOMANI - BANANA (PSL)



*O candidato Carlos Sacomani, o Banana (PSL), não retornou aos pedidos de entrevista nem encaminhou as propostas ao Diário. Abaixo, segue, na íntegra, o plano de governo apresentado pelo postulante à Justiça Eleitoral.



- Renovação e adequação das secretarias com pessoas especializadas e direcionamento do dinheiro público com responsabilidade, priorizando a saúde, a educação e a segurança pública.