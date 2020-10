Justiça indefere oito vereadores de Ribeirão

Raphael Rocha



27/10/2020 | 00:09



Oito vereadores de Ribeirão Pires tiveram as candidaturas à reeleição indeferidas pela Justiça Eleitoral. A lista representa quase a metade das 17 cadeiras que existem na Câmara. O rol tem José Nelson da Paixão (Patriota), Flávio Gomes (PSDB), Professor Paulo César (PL), Zé Nelson de Barros (PSD), Rato Teixeira (PTB, presidente da Câmara), Rogério do Açougue (PSB), Danilo da Casa da Sopa (PL) e Amaury Dias (PSDB). A maioria teve o pedido negado por falta de apresentação de todos os documentos exigidos pela legislação eleitoral. Banha e Zé Nelson ainda precisam lidar com questões de rejeições de contas quando presidiram o Legislativo. Eles podem recorrer, junto ao TRE-SP (Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo), para reverter os indeferimentos.

Visita

Ex-prefeito de Mauá e candidato do PDT ao Paço na eleição deste ano, Donisete Braga visitou o diretor superintendente do Diário, Marcos Bassi. Além do cenário eleitoral, Donisete conversou sobre a reversão do indeferimento de sua candidatura – ele teve aval da Justiça Eleitoral para tentar retornar à Prefeitura. Candidata a vice na chapa, Teka (PDT) também foi recepcionada.

Pesquisa Ibope

O Diário contratou ontem o instituto Ibope, que fará rodada de pesquisas eleitorais em todas as sete cidades do Grande ABC. O resultado do levantamento será publicado dias antes do primeiro turno.

Deferido

A Justiça Eleitoral de Ribeirão Pires deferiu o registro de candidatura do ex-prefeito Clóvis Volpi (PL), que tenta retornar ao Paço. Volpi viu o prefeito Adler Kiko Teixeira (PSDB) pedir para que seu projeto fosse barrado por questão da Ficha Limpa, mas a juíza Maria Carolina Marques Caro Quintiliano rejeitou os argumentos dos advogados do tucano.

Panos quentes

Na sexta-feira, o deputado federal Alexandre Padilha (PT) esteve em atividade em Diadema, com José de Filippi Júnior, candidato petista na cidade, e tascou que Pretinho do Água Santa (DEM), nome escolhido pelo prefeito Lauro Michels (PV), é “bandido” e quem está no Paço integra “quadrilha”. A cúpula petista no município se apressou a colocar panos quentes, avaliando que conduzir a campanha para essa linha mais prejudica do que ajuda Filippi. “Eu não concordei com o que disse o deputado. Não concordo com esse governo, não acho que eles têm capacidade administrativa. É por isso que defendemos a volta do Filippi”, declarou o ex-vereador Manoel Eduardo Marinho, o Maninho, secretário de organização do PT estadual e prefeiturável da sigla em 2016.

Debate da reforma

Em parceria com a Anafisco (Associação Nacional dos Auditores Fiscais de Tributos dos Municípios), o Consórcio Intermunicipal do Grande ABC organiza debate virtual sobre o Simplifica Já, proposta de reforma trabalhista defendida pela entidade da região. O evento será realizado em 5 de novembro, a partir das 9h30. A inscrição pode ser feita pelo link: https://cutt.ly/egQb3TO.

Luto

Ex-vereador e secretário de Esportes no governo do ex-prefeito William Dib em São Bernardo, José Giolo Neto morreu no sábado. Ele morava na cidade de Acerburgo, em Minas Gerais, onde foi secretário de Meio Ambiente e diretor de Esportes.

Debate da democracia

A OAB (Ordem dos Advogados do Brasil) de São Paulo realiza hoje, a partir das 14h30, em ambiente virtual, etapa do projeto Movimento Democracia Sempre, que visa debater o que classifica como “as ameaças antidemocráticas” que estão em curso no País. A atividade de hoje será com a presidente da Ordem em Santo André, Andréa Tartuce, e com Caio Augusto Silva dos Santos, presidente paulista da entidade.