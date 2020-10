Donisete tira Pros e tem candidatura deferida pela Justiça Eleitoral

Raphael Rocha

Do Diário do Grande ABC



27/10/2020 | 00:03



O juiz Marcos Alexandre Santos Ambrogi, da 217ª Zona Eleitoral de Mauá, acolheu a mudança na chapa encabeçada pelo ex-prefeito Donisete Braga (PDT) e deferiu o registro de candidatura majoritária do pedetista, candidato ao Paço na eleição deste ano.

Ambrogi reviu o indeferimento aplicado ao projeto político de Donisete depois que a campanha do ex-chefe do Executivo retirou o Pros da coligação. O registro havia sido barrado justamente porque o partido coligado não apresentou todas as condições eleitorais de participar do pleito – pela legislação, problemas com siglas aliadas podem inviabilizar a chapa por completo.

Com a apresentação da candidatura de Donisete sem a presença do Pros, Ambrogi aceitou a papelada. “Os candidatos em disputa, isoladamente, foram admitidos como regulares e não eram do partido (Pros) cuja convenção se observou inválida”, escreveu o magistrado. O Pros é o antigo partido de Donisete – depois de sair do PT, o ex-prefeito migrou para o Pros e foi candidato a deputado federal, sem obter êxito. Neste pleito, o Pros sequer tinha candidato a vereador registrado.

Ao Diário, Donisete admitiu que o fato trouxe “desgaste”, mas ele avalia que há tempo de mostrar que sua candidatura está validada pela Justiça Eleitoral. “Tivemos desgaste porque (os adversários) usaram muito que a gente não seria candidato, que nós não estaríamos aptos, estaríamos fora do processo porque estaríamos indeferidos. Foi um processo administrativo do Pros e eles (rivais) apostaram que eu estaria inelegível, e isso não aconteceu.”