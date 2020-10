Santo André inicia limpeza de reservatórios na Vila Pires

da Redação



26/10/2020 | 23:55



O Semasa (Serviço Municipal de Saneamento Ambiental de Santo André) iniciou ontem a limpeza dos microrreservatórios subterrâneos de águas pluviais na região da Vila Pires. Também conhecidos como piscininhas, os equipamentos são essenciais para combater os alagamentos em vias do bairro.

Os reservatórios estão localizados sob as ruas Caquito, Caravelas, Buri, Miguel Ângelo, Nossa Senhora de Lourdes, Imirim e Jericó e, juntos, têm capacidade para armazenar 4.500 metros cúbicos de águas de chuva.

Até o momento, a equipe do Semasa realizou a limpeza dos microrreservatórios das ruas Caquito, Caravelas e Miguel Couto, removendo quase 60 metros cúbicos de resíduos como terra, areia e sedimentos. A estimativa é finalizar a manutenção e limpeza nos demais equipamentos em 15 dias.

Por serem subterrâneas, os serviços são realizados com apoio do DET (Departamento de Engenharia de Tráfego) da Prefeitura, que realiza a interdição das vias durante a execução dos trabalhos. A equipe da remove as grelhas de captação e realiza a limpeza mecânica e manual dos tanques, com raspagem de sedimentos e retirada do material que se encontra acumulado no local. Depois, é feita a lavagem com jato de alta pressão.

As intervenções nas piscininhas garantem a fluidez das águas pluviais, especialmente em dias de chuva forte. Com a aproximação do verão e, consequentemente, da época em que as precipitações são mais frequentes, este tipo de trabalho passa a ser fundamental.

O Semasa, por meio de sua equipe de drenagem, mantém cronograma de limpeza e manutenção de todos os equipamentos que compõem o sistema de águas pluviais de Santo André, como bocas de lobo, galerias, piscinões, rios e córregos. Assim como os piscinões, estes microrreservatórios da Vila Pires são responsáveis por reter a água da chuva antes de enviá-la ao Córrego Guarará, que corre entre as pistas da Avenida Capitão Mario de Toledo.