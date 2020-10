Covid-19 muda preparação de cemitérios para Dia de Finados

Aline Melo

Do Diário do Grande ABC



26/10/2020 | 23:55



Os cemitérios do Grande ABC já se preparam para receber os visitantes na próxima segunda-feira, 2 de novembro, Dia de Finados, um dos principais feriados para os cristãos, especialmente os católicos. Neste ano os visitantes vão ter que se habituar às mudanças impostas pela Covid-19.

Em Santo André, os quatro cemitérios municipais estarão abertos das 8h às 17h. Funcionários vão controlar a entrada dos visitantes, orientar sobre o distanciamento físico e haverá álcool gel para higienização das mãos. Segundo a Prefeitura, os equipamentos estão recebendo manutenção pontual e preventiva. No Cemitério da Vila Pires está em andamento a reconstrução do muro que cedeu com as fortes chuvas do começo deste ano, além dos serviços de limpeza habituais em todas as unidades, com equipes destinadas apenas para esta finalidade.

São Bernardo pretende limitar a entrada nos quatro cemitérios municipais a até 100 pessoas simultaneamente, com tempo máximo de permanência de 30 minutos. A Prefeitura publica por meio de decreto, quinta-feira, protocolos gerais para acesso aos equipamentos, que estarão abertos nos dias 1º e 2 de novembro para visitas, das 8h às 17h, com aferição de temperatura, respeito ao distanciamento físico, uso de máscaras e higienização das mãos com álcool gel.

Em São Caetano, as visitas já estão liberadas nos cemitérios municipais, mas, segundo a administração municipal, o movimento tem sido pequeno. Deverá ser cumprido o protocolo de segurança, com distanciamento e a obrigação do uso de máscaras. Não serão realizadas missas ou outras cerimônias e o horário de funcionamento será das 8h às 17h.

Diadema também não vai realizar missas no cemitério municipal, além de limitar a entrada a 100 visitantes por hora, sendo que será permitida a permanência no local por 40 minutos. No fim de cada período, haverá a higienização dos ambientes. As visitas em dias normais seguem proibidas como medida de contenção da pandemia de Covid-19. No feriado, haverá aferição de temperatura, totens com álcool gel à disposição e será obrigatório o uso de máscaras.

As missas estão mantidas nos cemitérios de Mauá, com orientações sobre distanciamento físico. Os equipamentos não terão balcões de informações sobre quadras e sepulturas. Os atendimentos dessa natureza serão feitos mediante entrega de senhas. Os dois cemitérios municipais vão estar abertos para visitação das 8h às 17h.

O Cemitério Municipal São José, em Ribeirão Pires, estará aberto para visitação das 7h às 18h. A Prefeitura vai disponibilizar equipe para aferir temperatura na entrada, além de totem de álcool gel. Os visitantes serão orientados sobre o uso obrigatório de máscara de proteção. “O local recebe regularmente ações de manutenção, que incluem limpeza, pinturas de guias e capinação. Os serviços são intensificados para o Dia de Finados”, relatou, em nota, a administração.