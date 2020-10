Copa Diário de Futsal retoma jogos de maneira segura

Luís Felipe Soares



26/10/2020 | 21:42



Equipes de futebol de salão do Grande ABC retomaram a agenda dentro da 5ª Copa Diário de Futsal. Parceria do jornal com a Liga de Futebol de Salão de Santo André, o torneio reiniciou ontem. A competição começou na segunda quinzena de janeiro e parou seu calendário no meio de março devido à pandemia da Covid-19, atendendo às recomendações da OMS (Organização Mundial da Saúde), do Ministério da Saúde e da Secretaria de Saúde Pública do Estado de São Paulo.

Depois de pouco mais de sete meses, as atividades voltaram a ocorrer seguindo as normas de segurança sanitária para evitar a proliferação do novo coronavírus. Todas as partidas estão sendo realizadas com portões fechados para o público assistir, com os ginásios abrigando somente jogadores, os treinadores e mais três pessoas de apoio, além das equipes de arbitragem. As séries Ouro e Prata já estão nas oitavas de final, com os veteranos encerrando os últimos duelos ainda nesta semana antes do mata-mata.

“O retorno da Copa é importantíssimo. O campeonato já se tornou uma referência para o futsal da região, principalmente na categoria amador. Com a volta, ainda mais tomando todos os cuidados possíveis, acredito que vamos dar um exemplo para outros torneios”, avalia Rodolfo Guedes, presidente da Liga de Futebol de Salão de Santo André.

Segundo a Federação Paulista de Futsal, atletas, integrantes das comissões técnicas e colaboradores precisam realizar testes na busca de infectados. Todos que apresentarem possíveis sintomas e que tiverem contato com suspeitos de portarem a doença devem ser afastados de treinos e jogos, só podendo retornar às atividades após 15 dias. Protocolos de limpeza, como higienização de itens com álcool 70%, e checagem de temperatura também estão sendo colocados em prática.

A agenda dessa retomada está espalhada somente nas instalações do Ginásio Noêmia Assumpção e do Ginásio Sacadura Cabral, ambos em Santo André. “A cidade vem de uma fase bem avançada no retorno de atividades. Temos o cuidado e respaldo da Prefeitura para administrar tudo”, conta Guedes. “A gente está até bloqueando acesso aos vestiários. Os jogadores precisam vir trocados para os jogos. Tudo pensando na segurança.”

A Copa Diário de Futsal já se tornou parte do calendário esportivo da modalidade e conta com as categorias principal (40 equipes) e veterano (12 times). Os atuais campeões do torneio são Marajoara (Série Bronze), Atrevidos (Prata) e Vila Sá (Ouro).