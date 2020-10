VagasPeloBrasil: plataforma gratuita reúne oportunidades de trabalho

Da Redação, com assessoria

33Giga



26/10/2020



Apesar da crise que se instalou no País, por conta da pandemia do novo coronavírus, muitas empresas aumentaram o número de contratações, abrindo oportunidades de trabalho durante esse período. De acordo com uma pesquisa realizada pela Fundação Getúlio Vargas (FGV) em parceria com o Sebrae, só no mês de setembro, 12% das micro e pequenas empresas aumentaram o quadro de funcionários. Além disso, o índice de demissões nas companhias registra queda nos últimos três meses.

O problema é que a busca por um emprego requer, muita vezes, a sobra de verba para bancar os custos de acesso a sites que cadastram vagas disponíveis. Mas essa dor ganhou uma solução. Com o intuito de descomplicar a vida dos brasileiros que buscam crescimento ou recolocação profissional, a startup Goowit lança dentro de sua plataforma o primeiro e único detetive particular, o #VagasPeloBrasil.

A proposta é que, em apenas um clique, o profissional vá direto ao encontro daquela vaga que tem tudo a ver com ele. Na prática, a ferramenta identifica qual oportunidade dá match com o candidato. O acesso é gratuito para os usuários da Goowit – veja aqui como se cadastrar – e ainda disponibiliza a ajuda de uma inteligência artificial. O Sherppy dá dicas ao desempregado de como voltar para o mercado de trabalho.

No momento, o #VagasPeloBrasil oferece 135 mil postos de trabalho. Os estados mais procurados são São Paulo, Rio Grande do Sul, Rio de Janeiro, Minas Gerais, Brasília, Paraná e Santa Catarina. Os principais setores, por sua vez, são saúde, logística, TI, marketing e marketing digital.