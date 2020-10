Halloween: 10 filmes disponíveis em streaming para ver com a família

Bianca Bellucci

O Halloween – também conhecido no Brasil como Dia das Bruxas – será comemorado no próximo sábado (31). Uma boa ideia para celebrar a data em tempos de pandemia é assistir a um filme temático. Apesar de ser mais comum relacionar a comemoração ao gênero terror, se você tem crianças em casa, uma boa saída é optar por longas-metragens que remetem ao tema, mas que não assustam ninguém. A seguir, o 33Giga separou 10 opções que estão disponíveis em serviços de streaming. Confira!

Convenção das Bruxas (1990)

Enquanto está hospedado em um hotel na Inglaterra com a avó, Luke espiona uma convenção formada somente por mulheres. Logo, ele descobre que, na verdade, são bruxas que estão planejando transformar todas as crianças em ratos. E o pior: quando elas percebem a presença do garoto, decidem testar a fórmula nele. Onde assistir: HBO GO.

A Família Addams (1991)

A família Addams recebe de surpresa a chegada de Funério, o irmão desaparecido do patriarca Gomez. No entanto, Mortícia começa a suspeitar que o cunhado é uma fraude, já que ele não consegue se lembrar de detalhes da sua vida. E ela está certa: o suposto irmão está conspirando com um advogado para roubar a fortuna da família. Onde assistir: Amazon Prime Video.

Scooby-Doo (2002)

Dois anos após resolverem seu último mistério, Scooby-Doo e sua turma se reúne para investigar estranhos acontecimentos em um parque mal-assombrado chamado Ilha do Espanto. Dizem os boatos que uma força mágica foi despertada e quer destruir a raça humana. Onde assistir: Netflix.

A Noiva-Cadáver (2005)

Nervoso com a cerimônia de casamento, Victor vai sozinho à floresta para ensaiar seus votos. Em determinado momento, ele encaixa a aliança de sua amada Victoria em um tronco de árvore. O que ele não sabia é que, na verdade, aquele “galho” era o dedo de Emily, uma noiva-cadáver. Convencida de que foi pedida em casamento, ela vai levar o noivo para o mundo dos mortos para concluir o enlace. Onde assistir: Netflix.

A Casa Monstro (2006)

Os adultos não acreditam quando três adolescentes afirmam que existe uma casa mal-assombrada no bairro, que pode engolir brinquedos e animais de estimação. Com o Halloween se aproximando, eles vão bolar um plano para entrar lá e destrui-la antes que crianças inocentes sejam sugadas também. Onde assistir: HBO GO.

Hotel Transilvânia (2012)

O Hotel Transilvânia é um refúgio para que os monstros descansem do trabalho de perseguir e assustar os humanos. Comando pelo Conde Drácula, o local vai sediar o 118º aniversário de sua filha. O que ele não esperava era que um humano sem noção fosse aparecer no local justo quando o resort está repleto de convidados e, ainda por cima, que ele se apaixonasse pela garota. Onde assistir: Netflix.

Goosebumps: Monstros e Arrepios (2015)

Um adolescente liberta, acidentalmente, os monstros dos livros de um famoso autor. Agora, ele precisa ajudar a capturar as criaturas e enviá-las de volta ao mundo da imaginação – antes que seja tarde demais. Onde assistir: Netflix.

All Hallows’ Eve (2016)

Eve faz aniversário no Halloween. Na comemoração daquela noite, ela descobre que é uma bruxa e tenta invocar o espírito de sua querida mãe falecida. O problema é que, no lugar, a garota acaba despertando uma parente vingativa que quer destruir a cidade e escravizar os humanos. Onde assistir: Netflix.

Meu Amigo Vampiro (2017)

Entediado em seu 13º aniversário pelo 300º ano, o vampiro Rudolph decide ir para o mundo dos humanos. Assim, começa uma amizade improvável com Tony, um adolescente de 12 anos apaixonado por lendas vampirescas. Mas o que ele não imagina é que um caçador pretende capturá-lo a qualquer custo. Essa animação é uma adaptação do clássico O Pequeno Vampiro (2000). Onde assistir: Netflix.

O Halloween do Hubie (2020)

Mesmo ridicularizado pelas crianças e pelos adultos de Salem – conhecida como “Cidade das Bruxas” nos Estados Unidos –, Hubie Dubois assume o risco de investigar desaparecimentos de vários moradores durante o Halloween. Onde assistir: Netflix.