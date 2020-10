Amazon Prime Video é o streaming que mais cresce durante a pandemia

Da Redação, com assessoria

Do 33Giga



26/10/2020 | 18:49



Desde o início da pandemia de covid-19 em março, boa parte dos brasileiros optou por ficar mais em casa, com o objetivo de conter a disseminação do vírus e se proteger. E com bastante tempo ocioso, foi necessário descobrir novas formas de distração. Tanto é que 30% das pessoas assinaram algum serviço de TV a cabo, jornal online, revistas ou games (Xbox Game Pass, PSN Plus) durante o período. Os dados são de uma pesquisa realizada pela NZN Intelligence.

As plataformas de streaming, por sua vez, foram a alternativa mais buscada pelos brasileiros. Entre elas, o Amazon Prime Video liderou o ranking de contratação durante a pandemia, com 30% da preferência do público. Em seguida, aparecem Netflix (24%), Globoplay (7%), Telecine Play e HBO GO (ambos com 4%). Para escolher o melhor serviço, os brasileiros levaram em conta o preço (54%), a variedade do catálogo (46%) e a recomendação de conhecidos (16%).

“O distanciamento social transformou as plataformas de streaming em uma das principais formas de entretenimento das pessoas confinadas em casa, que passaram a ficar mais tempo assistindo a televisão. As vantagens desses serviços, como Amazon Prime Video e Netflix, é que as diversas opções conseguem agradar e disponibilizar conteúdos para diferentes gêneros e gostos”, conta Tayara Simões, diretora de marketing e sales da NZN Intelligence.

É importante destacar que, a fim de compreender as mudanças nos hábitos de consumo dos brasileiros e entender o que já virou tendência em suas rotinas, a NZN Intelligence também avaliou o impacto da pandemia de covid-19 em outros setores, como automóveis, moda e saúde. Você pode conferir a pesquisa completa neste link.