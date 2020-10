Com dores no joelho, volante Eduardo Person preocupa Guarani

26/10/2020 | 17:46



A vitória sobre o Avaí, por 2 a 1, em Campinas, no último domingo, confirmou a reação do Guarani na Série B do Campeonato Brasileiro. Mas o time também tem motivos para se preocupar. O volante Eduardo Person preocupa após deixar o campo chorando.

Person sentiu dores no joelho e vai ser melhor avaliado pelo departamento médico para saber a gravidade da lesão. "Vamos torcer que não seja nada grave, é isso que a gente torce e espera", disse o técnico Felipe Conceição após a partida.

Emprestado pelo Joinville no início do ano, Eduardo Person disputou 23 jogos e marcou um gol com a camisa do Guarani até aqui. O volante foi titular nas três partidas desde a chegada de Felipe Conceição.

O elenco bugrino recebeu folga nesta segunda-feira e a reapresentação está marcada para esta terça, quando o treinador começa a preparar o time para o jogo de domingo, contra o Juventude, às 18h15, no Alfredo Jaconi, pela última rodada do primeiro turno.

Invicto há quatro jogos, com três vitórias e um empate, o Guarani está na 13ª colocação, com 21 pontos.