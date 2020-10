Príncipe William e Kate Middleton procuram nova governanta

26/10/2020 | 18:11



Há uma vaga de emprego na casa de Kate Middleton e príncipe William! O casal está procurando contratar uma governanta no Palácio de Kensington, sua principal casa em Londres, onde vivem com os filhos, George, Charlote e Louis.

De acordo com a descrição do trabalho, que está no site oficial de organização The Royal Household, a nova adição à equipe do Duque e da Duquesa de Cambridge apoiará todas as atividades de limpeza, assumindo o comando quando a Governanta Sênior estiver desligada do cargo. Segundo a People, eles exigem que o candidato seja capaz de administrar uma carga de trabalho variada, mostrar iniciativa e se contentar em trabalhar com flexibilidade, incluindo a possibilidade de viajar, o que significa que a nova governanta também pode ajudar na outra residência do casal, Anmer Hall in Norfolk.

A lista de atividades também enfatiza a importância da privacidade de Kate e William e diz que manter a confidencialidade em todos os momentos é fundamental.

Segundo o site, William e Kate não são os únicos membros da família real que estão procurando novos funcionários. O Castelo de Windsor está procurando uma ajudante de limpeza, além de uma faxineira.