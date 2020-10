Estrela de Grease - Nos Tempos da Brilhantina, Olivia Newton-John diz que ter câncer é um presente

26/10/2020 | 18:10



A atriz Olivia Newton-John está lutando contra um câncer de mama em estágio avançado. Infelizmente, esta é a terceira vez que a estrela lida com a doença nos últimos 28 anos - mas ela não quer nem saber de deixar a peteca cair. Em entrevista ao jornal The Guardian, a eterna Sandy do filme Grease - Nos Tempos da Brilhantina diz que costuma repetir para si mesma a frase Eu sou saudável, eu sou forte, junto com uma melodia aleatória que criou em sua cabeça.

- Acho que é muito importante manter uma mensagem positiva na sua mente. Sabe, sempre que eu estou em um momento difícil, a música é uma ótima curadora.

Em janeiro deste ano, Olivia anunciou que seu câncer estava respondendo ao tratamento e diminuindo. Agora, a artista se diz ótima - bem diferente de 2018, quando teve que reaprender a andar após a doença ter se espalhado e fraturado a base de sua coluna.

- Eu estava tão fraca. Eu tinha um andador, uma bengala e um par de muletas, mas agora eu consigo andar sozinha por aí.

Positiva, a atriz confessou que a palavra sortuda a deixa com sentimentos confusos.

- Três vezes sortuda, não é? Eu olho pelo menos um pouco desta forma. Olha, cada dia é uma benção. Você nunca sabe quando seu tempo acaba; todos nós temos um tempo finito neste planeta e temos que ser gratos por isso. [...] [O câncer] faz parte da minha vida há tanto tempo. Eu sentia que algo estava errado. É preocupante quando volta, mas eu pensei Eu vou passar por isso de novo!

Além de radioterapia, quimioterapia e cirurgia, Olivia tem se tratado com maconha medicinal.

- Eu fiquei nervosa no início. Mas já pude ver os benefícios assim que comecei a usar. Ajuda a ansiedade, com o sono e com a dor.

Sempre que algo ruim acontece, ou quando se sente desmotivada, a atriz gosta de lembrar a si mesma das coisas que já superou na vida.

- Passei por muitas experiências diferentes, algumas dolorosas, outras difíceis. Conforme você vai envelhecendo, você ganha sabedoria. Você percebe que irá superar isso e que irá sobreviver. Como a pandemia - essas coisas acontecem, mas a vida continua. Todos nós aprenderemos e cresceremos com isso. Acho que algumas coisas positivas virão disso.

Por fim, ela faz uma reflexão sobre o câncer na sua vida.

- Eu não penso em mim mesma como uma doente, com câncer. Eu escolho não ver como uma luta também, porque eu não gosto de guerra. Eu não gosto de qualquer tipo de luta - seja exterior ou uma guerra com o meu próprio corpo. Eu escolho não ver dessa forma. Eu quero que meu corpo fique saudável e equilibrado. Parte disso é a sua postura mental. Se você pensa Pobre de mim ou Eu estou doente, então você vai estar doente. [...] Eu vejo a minha vida como uma jornada. Me deu um propósito e uma intenção e me ensinou muito sobre compaixão. Vem sendo um presente. Eu não desejo para ninguém. Mas para mim, vem sendo importante na minha vida.