Marcelo Oliveira evita descartar mais reforços na Ponte Preta

26/10/2020 | 16:22



A Ponte Preta anunciou cinco reforços desde que Marcelo Oliveira foi contratado para o lugar de João Brigatti, mas isso não quer dizer que o elenco está fechado para a sequência da Série B do Campeonato Brasileiro.

O zagueiro Ruan Renato, o lateral-direito Léo Pereira, o volante Barreto e os atacantes Wanderley e Tiago Orobó foram contratados nas últimas semanas. Desses, apenas Ruan Renato e Wanderley ainda não estrearam.

"A gente está discutindo internamente (sobre reforços). Ficamos satisfeitos com os jogadores que vieram, equilibrou o elenco. A tendência é que os jogadores que chegaram possam entrosar e crescer com os outros", disse o treinador.

Marcelo Oliveira também analisou a queda de rendimento da Ponte Preta, que perdeu três das quatro partidas que fez desde a sua chegada. Para ele, está faltando confiança aos jogadores na hora da conclusão das jogadas.

"Fica muito claro para todo mundo que acompanha e conhece um pouco de futebol que a gente tem doado gols e tido infelicidade nos gols dos adversários e mesmo chegando várias vezes, a gente não tem tido confiança para fazer os gols e mudar a situação", finalizou.

Na quinta colocação, com 27 pontos, a Ponte volta a campo só na próxima segunda-feira, contra o Figueirense, no Estádio Moisés Lucarelli, pela última rodada do primeiro turno na Série B.