EC São Bernardo irá realizar semifinal contra Comercial por vaga na decisão e na Série A-2 de 2021

Luís Felipe Soares



26/10/2020 | 16:34



A Federação Paulista de Futebol definiu os confrontos das semifinais da edição deste ano da Série A-3 do Campeonato Paulista. A entidade realizou na manhã de ontem reunião virtual que estabeleceu detalhes da etapa que irá decidir quem irá brigar pelo título e ficar com as duas vagas para a Série A-2 do ano que vem.

Representante o Grande ABC, o EC São Bernardo irá enfrentar o Comercial. O primeiro jogo está agendado para domingo (1°), às 16h, em Ribeirão Preto. A partida de volta ocorre no dia 7, no Estádio 1° de Maio, às 15h, em São Bernardo. O Cachorrão sonha em subir de nível na competição estadual e aparece como favorito para seguir à final.

No outro lado, o Noroeste mede forças com o Velo Clube. A agenda coloca os adversários frente a frente no sábado (31), a partir das 17h, em Rio Claro (mando do Velo Clube), e no dia 7, a partir das 17h30, em Bauru (mando do Noroeste).

Todas as partidas terão transmissão da FPF TV, plataforma no site oficial da entidade (www.futebolpaulista.com.br).