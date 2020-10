Milton Nascimento ganha homenagem de cantores em seu aniversário

26/10/2020 | 15:21



O cantor Milton Nascimento comemora seu aniversário de 78 anos nesta segunda-feira, 26. Nas redes sociais, ele recebeu os parabéns de diversos artistas.

"Bituca seu apelido é um dos maiores artistas da nossa música, dono de uma obra poética lindíssima! Que alegria é comemorar mais um de seus aniversários! Saúde e muitos anos de vida", escreveu o cantor Djavan.

Gilberto Gil postou uma foto usando uma camiseta com foto antiga do amigo: "Eu tenho no Milton Nascimento uma das minhas referências de excepcional, excelência, grandeza, beleza única. Além de um parceiro brilhante, Milton é meu ídolo. Eu visto a camisa de Bituca!"

Em seu Instagram, a equipe de Nascimento fez uma postagem em sua homenagem: "Milton tem a capacidade de alimentar a nossa esperança através da música e do carinho gigantesco com todos os amigos que estão à sua volta".

"Muita luz, amor, saúde e música", escreveu Fafá de Belém nos comentários. "Meu mestre, feliz aniversário", comentou João Bosco. O ator Alexandre Nero deixou o recado: "Felicidades e muita saúde para estar colorindo esse mundo ainda mais e mais".

"Feliz aniversário, meu querido e amado amigo!", desejou a cantora Gal Costa.

Outros cantores também publicaram homenagens a Milton Nascimento por conta de seu aniversário. Confira algumas das postagens abaixo:

